Vysokotlaký čistič HDS 18/18-4 S Classic
Mobilní vysokotlaký čistič s ohřevem nabízí velmi vysokou kapacitu průtoku 1800 l/h a umožňuje paralelní použití dvou pracovních nástavců při tlaku vody 180 barů.
Mobilní vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 18/18-4 S Classic se díky svému enormnímu průtoku 1800 litrů za hodinu pyšní maximální účinností při odstraňování nejodolnějších nečistot. Robustní čerpadlo klikového hřídele, které je chráněno jemným vodním filtrem, umožňuje také pracovní tlak až 180 barů a paralelní použití dvou pracovních nástavců. Spouštěcí pistole EASY!Force Advanced se Servo Control pro úpravu objemu vody a tlaku přímo ze spouštěcí pistole zajišťuje práci bez únavy. Kola odolná proti proražení, dvě kolečka a jeřábový hák také přispívají k uživatelsky příjemné manipulaci a umožňují snadnou přepravu stroje. HDS 18/18-4 S Classic má také vzduchem chlazený, čtyřpólový, pomaluběžný elektromotor s pozvolným rozběhem, hlídáním plamene při stacionárním provozu, dávkováním systémové péče v plovákové skříni pro ochranu před vápennými usazeninami a Režim eco!efficiency pro hospodárný provoz. Navíc robustní rám z ocelových trubek spolehlivě chrání stroj před poškozením. Součástí dodávky je desetimetrová vysokotlaká hadice.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a spolehlivý pro náročné aplikaceRobustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher. Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
Účinná konstrukce hořákuVysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!LockKonečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Spolehlivost
- S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
- Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor.
- Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
Vysoká mobilita
- Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
- S hákem pro jeřáb pro snadnou přepravu.
- Robustní kovová kolečka a velká kola činí stroj zcela vhodným pro použití na stavbách.
Plovákový box s udržovacím dávkováním systému
- Systém změkčování vody zabraňuje usazování vodního kamene na topné spirále a prodlužuje tak životnost.
Příprava pro stacionární provoz
- Standardně s integrovanou kontrolou plamene pro stacionární provoz.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|870 - 1730
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|6,5
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|5,2
|Příkon (kW)
|11
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|025
|Přívod vody
|1″
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|210
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|222,2
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Tlakový spínač
- Volitelně provoz se dvěma pracovními nástavci
- Zástrčka pro změnu pólů
- SDS systém pro snížení vibrací
- Ochrana před chodem na sucho
Videa
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 18/18-4 S Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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