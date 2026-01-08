Den pålidelige og sikre fjernelse af aske, groft snavs og også fint støv er en opgave for specielt designede støvsugningsspecialister som vores kraftfulde batteridrevne askestøvsuger AD 2 Battery. En fleksibel sugeslange lavet af belagt metal, den flammehæmmende opsamlingsbakke med en volumen på 14 liter og det robuste flade foldede filter med en groft snavs-filter af metal garanterer maksimal sikkerhed og støvfri støvsugning. Den innovative ReBoost-funktion, der fjerner aske og støv fra filteret ved et tryk på en knap, sikrer konstant høj sugekraft. Den nødvendige kraft og udholdenhed leveres af det kraftfulde 18 V Kärcher Battery Power udskiftelige batteri med Real Time Technology til visning af batteriets driftstid på en integreret LCD-skærm. Steder, der er svære at komme til, kan også nemt nås med den skrå håndrør, og en smart uddybning til indsættelse af sugeslangen i huset på den kompakte enhed letter pladsbesparende opbevaring efter arbejdet er udført.