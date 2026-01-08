Batteridrevet askestøvsuger AD 2 Battery
Til hurtig, støvfri rengøring af pejse, pillevarmesystemer eller kulgrill: vores batteridrevne askestøvsuger AD 2 Battery.
Den pålidelige og sikre fjernelse af aske, groft snavs og også fint støv er en opgave for specielt designede støvsugningsspecialister som vores kraftfulde batteridrevne askestøvsuger AD 2 Battery. En fleksibel sugeslange lavet af belagt metal, den flammehæmmende opsamlingsbakke med en volumen på 14 liter og det robuste flade foldede filter med en groft snavs-filter af metal garanterer maksimal sikkerhed og støvfri støvsugning. Den innovative ReBoost-funktion, der fjerner aske og støv fra filteret ved et tryk på en knap, sikrer konstant høj sugekraft. Den nødvendige kraft og udholdenhed leveres af det kraftfulde 18 V Kärcher Battery Power udskiftelige batteri med Real Time Technology til visning af batteriets driftstid på en integreret LCD-skærm. Steder, der er svære at komme til, kan også nemt nås med den skrå håndrør, og en smart uddybning til indsættelse af sugeslangen i huset på den kompakte enhed letter pladsbesparende opbevaring efter arbejdet er udført.
Funktioner og fordele
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Maksimal bevægelsesfrihed takket være trådløs fleksibilitet. Real Time Technology med LCD-skærm til visning af batteriets opladningstilstand. Kompatibel med alle maskiner på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Flammeresistente materialer, metalbeholder og metalslange.Maksimal sikkerhed ved støvsugning af aske - selv ved forkert brug.
Kärcher ReBoost filterrensningsteknologi - filterrensing ved et tryk på en knap.Kraftfuld filterrengøring ved tryk på en knap. For konstant høj sugekraft og store mængder snavs.
Filtersystem bestående af en flammeresistent komponent med robust fladt plisseret filter og metal filter til groft skidt.
- Med et robust fladt foldet filter og et groft snavs-filter af metal.
- Nemt at tømme beholderen uden at komme i kontakt med skidt og snavs.
- Ekstremt højt niveau af komfort takket været hurtig filterudskiftning.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|200
|Sugestyrke (W)
|45
|Støvsugning (mbar)
|max. 95
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 22
|Beholderkapacitet (l)
|14
|ID tilbehør (mm)
|35
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5 Ah)
|Lydeffektniveau (dB(A))
|78
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sugeslangens længde: 1.2 m
- Materiale til sugeslange: Metal belagt
- Fladfilter: 1 Stk., Polyester flammeresistent
- Groft snavsfilter
- Grovt snavsfilter: Metal
Udstyr
- Beholdermateriale: Metal
- Filtrengøringsfunktion
- Let bøjning på sugeslangen.
- Komfortabelt håndtag på beholderen.
- Opbevaringsplads til små dele
Videoer
Anvendelsesområder
- Aske.
- Pejs, brændeovn m.m.
- Grill