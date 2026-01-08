Vores trådløse askestøvsuger AD 2 Battery gør det nemt at fjerne aske hurtigt fra pejse, pillevarmesystemer eller kulgrill. Det kraftfulde 18 V Kärcher Battery Power udskiftelige batteri med Real Time Technology til visning af batteriets driftstid på en integreret LCD-skærm giver den nødvendige udholdenhed. I forbindelse med smarte innovationer som ReBoost-funktionen, der effektivt renser filteret ved et tryk på en knap, garanteres der konstant høj sugekraft til enhver tid. Groft snavs, aske eller endda fint støv bliver pålideligt støvsuget - også på svært tilgængelige steder takket være den skrå håndrør. Den fleksible sugeslange lavet af belagt metal og den flammehæmmende opsamlingsbakke med en volumen på 14 liter sikrer maksimal sikkerhed. Og med det robuste flade foldede filter med en groft snavs-filter af metal forbliver udstødningsluften også fri for støv. Efter arbejdet er udført, indsættes sugeslangen blot i uddybningen i enhedens hus, og alt opbevares på en pladsbesparende måde.