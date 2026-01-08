Batteridrevet askestøvsuger AD 2 Battery Sæt
Kraftfuld, langtidsholdbar batteridrevet askestøvsuger AD 2 Battery med konstant høj sugekraft takket være integreret ReBoost-funktion til rengøring af filteret. Ideel til rengøring af pejse og grill.
Vores trådløse askestøvsuger AD 2 Battery gør det nemt at fjerne aske hurtigt fra pejse, pillevarmesystemer eller kulgrill. Det kraftfulde 18 V Kärcher Battery Power udskiftelige batteri med Real Time Technology til visning af batteriets driftstid på en integreret LCD-skærm giver den nødvendige udholdenhed. I forbindelse med smarte innovationer som ReBoost-funktionen, der effektivt renser filteret ved et tryk på en knap, garanteres der konstant høj sugekraft til enhver tid. Groft snavs, aske eller endda fint støv bliver pålideligt støvsuget - også på svært tilgængelige steder takket være den skrå håndrør. Den fleksible sugeslange lavet af belagt metal og den flammehæmmende opsamlingsbakke med en volumen på 14 liter sikrer maksimal sikkerhed. Og med det robuste flade foldede filter med en groft snavs-filter af metal forbliver udstødningsluften også fri for støv. Efter arbejdet er udført, indsættes sugeslangen blot i uddybningen i enhedens hus, og alt opbevares på en pladsbesparende måde.
Funktioner og fordele
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Maksimal bevægelsesfrihed takket være trådløs fleksibilitet. Real Time Technology med LCD-skærm til visning af batteriets opladningstilstand. Kompatibel med alle maskiner på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Flammeresistente materialer, metalbeholder og metalslange.Maksimal sikkerhed ved støvsugning af aske - selv ved forkert brug.
Kärcher ReBoost filterrensningsteknologi - filterrensing ved et tryk på en knap.Kraftfuld filterrengøring ved tryk på en knap. For konstant høj sugekraft og store mængder snavs.
Filtersystem bestående af en flammeresistent komponent med robust fladt plisseret filter og metal filter til groft skidt.
- Med et robust fladt foldet filter og et groft snavs-filter af metal.
- Nemt at tømme beholderen uden at komme i kontakt med skidt og snavs.
- Ekstremt højt niveau af komfort takket været hurtig filterudskiftning.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|200
|Sugestyrke (W)
|45
|Støvsugning (mbar)
|max. 95
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 22
|Beholderkapacitet (l)
|14
|ID tilbehør (mm)
|35
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 13 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|300
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|78
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Sugeslangens længde: 1.2 m
- Materiale til sugeslange: Metal belagt
- Fladfilter: 1 Stk., Polyester flammeresistent
- Groft snavsfilter
- Grovt snavsfilter: Metal
Udstyr
- Beholdermateriale: Metal
- Intelligent display: Integreret i batteriet
- Filtrengøringsfunktion
- Let bøjning på sugeslangen.
- Komfortabelt håndtag på beholderen.
- Opbevaringsplads til små dele
Videoer
Anvendelsesområder
- Aske.
- Pejs, brændeovn m.m.
- Grill