Aske- og tørstøvsuger AD 4
Nem opsamling af aske med den holdbare AD 4 Premium aske- og tørstøvsuger med en 17 l metalbeholder, filterrengøring og med energiklasse A+ (skala fra A+++ til D)
AD 4 Premium aske- og tørstøvsugeren med en 600 watts turbine og udstødningsfilter sikrer imponerende høj og robust sugeevne. Det integrerede filter rensningssystem renser det tilstoppede filter med et enkelt tryk på en knap, så sugeevnen straks øges igen. Hurtig og praktisk tømning af skidtbeholderen uden kontakt med snavs sikres med et 1-dels filtersystem (med et robust, plisseret fladfilter og groft metal snavsfilter) og et praktisk håndtag på beholderen. Ydermere sikrer højkvalitets flammeresistente materialer maximal sikkerhed ved støvsugning af aske. Takket være et afrundet rør, er det nemt at fjerne askerester fra steder, som normalt er svære at nå. I kombination med et gulvmundstykke til hårde overflader og højkvalitets krombelagt sugerør, kan AD 4 bruges overalt som en fuldgyldig tørstøvsuger. Endnu en praktisk egenskab: Kabler og tilbehør kan opbevares, og sugerør og mundstykke kan sættes i holderen under pauser og ved opbevaring.
Funktioner og fordele
Kärcher ReBoost filterrensning.Integreret filterrensning blot ved tryk på en knap. For høj og langvarig sugeevne. Velegnet til at støvsuge store mængder snavs.
1-komponents filtersystem.Indeholder både et afrundet, metal og groft snavs filter. Yderligere separat udluftningsfilter (dog kun med AD 4 Premium). Maksimum komfort takket være enkel fjernelse af filter og nem beholderrensning uden at komme i kontakt med snavs.
Flameresistente materialer, metalbeholder og stålarmeret slange og håndtag med elektrostatisk beskyttelse.For maksimal sikkerhed mens du støvsuger aske - selv ved forkert brug.
Tilbehør til brug for almindelig tørstøvsugning.
- Også anvendelig til støvsugning af hårde gulve.
- Mange anvendelsesmuligheder.
Vinklet støvsugerrør.
- Til grundig rengøring i alle hjørner og kroge i skorstenen.
1,7 m stålarmeret støvsugerslange.
- For sikkert arbejde.
- Høj grad af pålidelighed og fleksibilitet.
Træk-og-skub låsesystem.
- Let og hurtig åbning, lukning og tømning af tanken.
Praktisk håndtag på beholderen.
- For nem tømning af beholder.
- Ingen kontakt med snavset.
Pratisk tilbehørsopbevaring på maskinen samt nem opbevaring.
- Pladsbesparende, sikker og nem opbevaring af tilbehør og strømkabel.
- Ideel til at støtte støvsugerrør og mundstykke under afbrydelser i arbejdet.
Hjul.
- Fleksibel anvendelse.
- Høj bevægelsesfrihed.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|600
|Sugestyrke (W)
|150
|Støvsugning (mbar)
|max. 215
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 42
|Beholderkapacitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Metal
|Ledning (m)
|4
|ID tilbehør (mm)
|35
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|<= 80
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|365 x 330 x 565
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.7 m
- Materiale til sugeslange: Metal belagt
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mundstykke til tørsugning: Flammeresistent
- Fladfilter: 1 Stk., Polyester flammeresistent
- Udluftningsfilter.
- Groft snavsfilter
- Grovt snavsfilter: Metal
Udstyr
- Filtrengøringsfunktion
- Komfortabelt håndtag på beholderen.
- Let bøjning på sugeslangen.
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Kabelkrog
- Hjul
- Opbevaringsplads til små dele
Videoer
Anvendelsesområder
- Aske.
- Pejs, brændeovn m.m.
- Grill
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Støvsugning af tørt snavs.
- Værksted
- Garage
- Kælder
- Hobbyrum
Tilbehør
AD 4 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.