Fejemaskine S 4 Twin
To sidebørster, 20 l snavsopsamler og 680 mm fejebredde - S 4 Twin fejemaskine til helårsbrug på mindre arealer; sikrer grundig rengøring helt ind til kanterne.
Uanset om der er tale om blomsterblade om foråret, sand om sommeren, løv om efteråret eller grus om vinteren, så sikrer den effektive og ergonomiske fejemaskine S 4 Twin fra Kärcher et velplejet udseende omkring hjemmet på rekordtid, hele året rundt. Med en kraftig børstevalse, 2 sidebørster og en fejebredde på i alt 680 mm, fejer den ubesværet et areal på op til 2.400 m2 i timen. Maskinen transporterer snavset direkte ned i den 20 l store snavsopsamler. De lange børster på sidebørsten sikrer grundig rengøring helt ind til kanten. Det trinløse regulerbare skubbehåndtag kan tilpasses optimalt til brugerens højde. Fejemaskinen kan nemt klappes sammen, uden at man skal bukke sig ned takket være fodpladen på rammen. Fejemaskinen er klar til brug meget hurtigt. Snavsopsamleren er nem at tage af og kan lægges ned og tømmes uden at komme i kontakt med snavset.
Funktioner og fordele
Praktisk kappe til sidebørsten.Børsten sættes på uden brug af værktøj; så er man hurtigt klar til at komme i gang.
Bekvem fodplade.Fold kosten helt sammen - det sparer opbevaringsplads.
Højdeindstilling med bajonetbeslag.Fordi højden kan indstilles individuelt, er den skånsom mod ryggen.
Stor snavsopsamler.
- Snavsopsamleren kræver ikke hyppig tømning.
Snavsopsamleren er nem at tage af.
- Nem tømning af snavsopsamleren.
Opretstående affaldsbeholder.
- Tøm snavsopsamleren uden at komme i kontakt med snavset.
Stor fejebredde.
- God rengøringsevne.
Fejer helt ind til kanterne.
- Grundig rengøring i hjørner, langs kanter og i sprækker.
Praktisk bærehåndtag.
- Kosten bæres og opbevares nemt med bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde med sidebørste (mm)
|680
|Maks. kapacitet (m²/h)
|2400
|Kabinet/ramme
|Plastik
|Affaldsbeholder. (l)
|20
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,2
|Vægt, driftsklar (kg)
|10,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Sidebørste: 2 Stk.
Udstyr
- Ergonomisk håndtag
- Trinløst indstilleligt skubbehåndtag
- Opbevaringsposition
- Fodplade til pladsbesparende opbevaring
- Fastgørelse af børste uden værktøj
- Opretstående affaldsbeholder.
Videoer
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Stier rundt om huset.
- Stier.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Kælder
Tilbehør
S 4 Twin reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.