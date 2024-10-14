Home & Garden appen fra Kärcher
Rengøringseksperten i lommeformat
Rengøringseksperten i lommeformat Uanset om du har brug for at fjerne snavs fra din cykel, rengøre terrassen, pifte bilen op eller rengøre badeværelset og gulvene - Kärchers Home & Garden app gør alting nemmere. Appen kan ikke kun bruges til at styre Kärcher produkter med smart funktionalitet, men den giver også trinvis støtte til den første opstart af nye enheder. Den giver også adgang til mange andre tjenester samt vores omfattende Kärcher rengøringsekspertise. Her finder du instruktioner til at tackle ethvert rengøringsproblem, tips til at få mest muligt ud af dine egne produkter og råd om, hvordan du forsigtigt, men effektivt, kan genskabe WOW faktoren for dine favoritter.
Gå på opdagelse i Home & Garden appen
Kärchers koncentrerede rengøringsekspertise - i din lomme!
Registrering af enhed
Brug appen som et centralt kontaktpunkt for registrering af enheder. En klart struktureret listevisning giver dig mulighed for at holde styr på dine Kärcher produkter. Ud over enhedsoversigten giver den alle oplysninger på ét sted, så du kan bruge og implementere enhederne korrekt. Du kan se, hvilke enheder der er tilsluttet, og du kan parre dem direkte fra oversigten. De detaljerede enhedskort indeholder installationsinstruktioner og enhedsoversigter til nem opstart af nye enheder, og tilbehør og rengøringsmidler kan bestilles direkte fra appen.
Tips til rengøring og vedligeholdelse af hus og have
Appens højdepunkt er Discover sektionen, en videnspool med omfattende rengøringsinstruktioner til alle områder af hjemmet og haven. Her finder du nyttige tips og tricks med trinvise instruktioner, der gør rengøringsopgaverne til en ægte WOW oplevelse. Med ekstra produktanbefalinger og rengøringstips er alle optimalt forberedt på den aktuelle rengøringsopgave.
Et overblik over aktuelle tilbud
Opdag gode tilbud og specialtilbud, der kun findes online, i Home & Garden appen, og spar på dit næste køb. Med vores app er du altid opdateret og går ikke glip af flere gode tilbud.
Styring af intelligente produkter
Home & Garden appen gør administration og styring af rengøringsudstyr til en leg. Her kan du registrere smarte Kärcher enheder og endda få mulighed for at styre dem via din smartphone ved hjælp af Bluetooth.
Med højtryksrenserne i Smart Control serien kan du justere indstillingerne manuelt på selve enheden eller nemt og bekvemt overføre den trykindstilling, der anbefales i appen til særlige rengøringsopgaver, fra din smartphone til enheden.
Med den nye FC 8 Smart Signature Line gulvvasker kan vandmængden og valsehastigheden justeres individuelt via appen, og der kan oprettes forskellige gulvprofiler til forskellige områder i hjemmet. Det sikrer, at alle rum bliver rengjort optimalt, uanset om de har fliser, parket eller andre typer hårde gulve. Desuden viser appen statistik over rengøringsprocesserne, især tids- og vandbesparelser sammenlignet med konventionelle metoder.
Digitale tjenester
Home & Garden appen tilbyder mange fordele for en optimeret brugeroplevelse.
Få hurtig og ukompliceret hjælp til alle spørgsmål, du måtte have, ved at bruge vores FAQs eller direkte kontaktmuligheder til Kärcher Service. For eksempel er det særligt nemt at ansøge om den ekstra garanti for vores nye Signature Line, og det kan gøres hurtigt og bekvemt via appen.
Vores smarte højdepunkter
FC 8 Smart Signature Line gulvrengøringsmiddel
Med den nye FC 8 Smart Signature Line kan foruddefinerede rengøringstilstande, der anbefales af Kärcher til forskellige gulve, overføres direkte fra appen til enheden.
Desuden kan vandmængden og valsehastigheden justeres individuelt via appen, så der kan konfigureres forskellige gulvprofiler til forskellige områder i hjemmet.
Andre indstillinger og funktioner, der kan styres via appen, omfatter: Tænding og slukning af LED'erne, varigheden af forvædningen og boost funktionen, en personlig hilsen fra enheden og tænding og slukning af visse meddelelser og notifikationer.
Derudover viser den statistikker over rengøringsprocesserne, især tids- og vandbesparelser sammenlignet med konventionelle metoder.
Hvis der er nye systemopdateringer til enheden, vises der en meddelelse i appen, og opdateringen kan endda køres fra appen.
Højtryksrensere i Smart Control serien
Dette er førsteklasses! Kärchers Smart Control enheder er de første højtryksrensere med app styring. Uanset hvad der skal rengøres, viser de smarte rengøringstips de korrekte indstillinger og overfører dem direkte fra smartphonen til Kärcher-enheden. Altid det rigtige tryk, altid det rigtige tilbehør - for optimale rengøringsresultater.
Kärcher er synonym med højtryksrensning. Vi er særligt stolte af vores Smart Control højtryksrensere. Fra den smarte app forbindelse og -styring til aftrækkerpistolen og 3-i-1 multi jet sprøjtelansen - vores mangeårige erfaring med at udvikle højtryksrensere er indarbejdet i hver eneste enhed.
Smart Control serien omfatter enheder i K 5- og K 7-klasserne. Her finder du ofte stillede spørgsmål om Kärcher Smart Control-enheder.
DOWNLOAD
Kärcher Home & Garden appen er gratis tilgængelig i Apple Store eller Google Play Store. Du skal blot downloade den, og så er du i gang med at styre dit hjem og din have på den smarte måde.