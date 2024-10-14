Home & Garden appen fra Kärcher

Styring af intelligente produkter

Home & Garden appen gør administration og styring af rengøringsudstyr til en leg. Her kan du registrere smarte Kärcher enheder og endda få mulighed for at styre dem via din smartphone ved hjælp af Bluetooth.

Med højtryksrenserne i Smart Control serien kan du justere indstillingerne manuelt på selve enheden eller nemt og bekvemt overføre den trykindstilling, der anbefales i appen til særlige rengøringsopgaver, fra din smartphone til enheden.

Med den nye FC 8 Smart Signature Line gulvvasker kan vandmængden og valsehastigheden justeres individuelt via appen, og der kan oprettes forskellige gulvprofiler til forskellige områder i hjemmet. Det sikrer, at alle rum bliver rengjort optimalt, uanset om de har fliser, parket eller andre typer hårde gulve. Desuden viser appen statistik over rengøringsprocesserne, især tids- og vandbesparelser sammenlignet med konventionelle metoder.