Her kan du finde ofte stillede spørgsmål om vores Smart Control produkter

K 4-, K 5- og K 7 modellerne har en integreret sugemekanisme og kan derfor suge vand ind fra alternative vandkilder. Til dette formål skal du også bruge sugeslangen med filter (bestillingsnr.: 2.643-100.0).

Sæt sugeslangen fast på enheden ved vandforsyningen. Sæt den anden ende i vandbeholderen. Tilslut højtryksslangen til apparatet. Før du tænder for apparatet, skal du fjerne sprøjtelansen fra pistolen. Tryk på håndtaget på pistolen, så det er åbent, og tænd nu for apparatet. På den måde kan luften i apparatet let slippe ud, og højtryksrenseren begynder at suge vandet ind. Apparatet bør ikke placeres mere end 0,5 m over tappestedet.