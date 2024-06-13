Her kan du finde ofte stillede spørgsmål om vores Smart Control produkter
Første opstart
Aktivér Bluetooth på din smartphone. Slut højtryksrenseren til strømforsyningen. Tryk samtidig på knapperne + og - på Smart Control pistolen, indtil der vises symboler på pistolens display.
Aktivér Bluetooth på din smartphone, og tryk på minusknappen på din pistol i 10 sekunder. Så snart Bluetooth symbolet på pistolen holder op med at blinke og er permanent synligt, er forbindelsen oprettet.
App og tilslutningsmuligheder
Nej, højtryksrenseren kan også betjenes fra pistolen uden en app.
Der er ingen forbindelse til en stemmeassistent for højtryksrenserne.
Ja, en enhed kan registreres flere gange, så den er tilgængelig for forskellige brugere.
Højtryksrenseren kan gemme maksimalt 5 forskellige Bluetooth-enheder og automatisk oprette forbindelse til dem igen.
Forbindelsen mellem appen og enheden sker via Bluetooth. Forbindelsen mellem pistolen og enheden sker via et standard 868 MHz radiobånd.
Radio- og Bluetooth symbolerne på pistolens display vises konstant og blinker ikke.
Produkt og hardware
Du kan finde betjeningsvejledningen i forsendelsesæsken til din enhed eller online på kaercher.com.
K 4-, K 5- og K 7 modellerne har en integreret sugemekanisme og kan derfor suge vand ind fra alternative vandkilder. Til dette formål skal du også bruge sugeslangen med filter (bestillingsnr.: 2.643-100.0).
Sæt sugeslangen fast på enheden ved vandforsyningen. Sæt den anden ende i vandbeholderen. Tilslut højtryksslangen til apparatet. Før du tænder for apparatet, skal du fjerne sprøjtelansen fra pistolen. Tryk på håndtaget på pistolen, så det er åbent, og tænd nu for apparatet. På den måde kan luften i apparatet let slippe ud, og højtryksrenseren begynder at suge vandet ind. Apparatet bør ikke placeres mere end 0,5 m over tappestedet.
Nej. Denne funktion tilbydes af enhederne i Compact serien.
Ja, det er muligt. Det anbefales at lægge en vandtæt film under enheden, før den transporteres.
Kärchers højtryksrensere kan arbejde ved en indgangstemperatur på op til 40 °C.
Enheden har brug for en »opvarmningsfase« i 30 sekunder, før boost tilstand er tilgængelig. Et alternativ: Tjek vandets temperatur; boost kan kun udløses, når motorens temperatur er lav.
Anvendelsesområder og tips
En elektrisk drevet pumpe arbejder i en højtryksrenser, som øger vandtrykket mange gange ─ op til 195 bar. Med dette tryk transporteres vandet gennem højtryksslangen til en lanse, hvor det kommer ud som en skarp, fokuseret stråle fra en dyse og dermed udvikler en betydelig rengøringskraft. Hvis håndpistolen ikke betjenes, slukker pumpen automatisk. Det betyder, at du kan udføre dit rengøringsarbejde hurtigere end med konventionelle metoder, og du har også et lavt vandforbrug.
Afhængigt af modellen har Kärchers højtryksrensere til privat brug en gennemstrømningshastighed på mellem 230 og 600 l/t (til sammenligning: Omkring 3.500 liter vand strømmer gennem en haveslange hver time). Højtryksrenseren skåner både pengepungen og miljøet.
Kärcher anbefaler en afstand til det objekt, der skal rengøres, på mellem 12 og 40 cm.
Kontrollér den trådløse og Bluetooth forbindelsen på pistolens display. Genpar pistolen, hvis et eller begge ikoner blinker eller ikke vises.
Tilbehør og rengøringsmidler
Vaskemidlet har et kogepunkt, der ligger et godt stykke over den temperatur, som vaskemidlet udsættes for, når det bruges og opbevares efter hensigten.
Du kan finde passende tilbehør til din enhed i vores Kärcher tilbehørsfinder på kaercher.com, i vores onlinebutik eller i specialbutikker.
Kärchers rengøringsmidler er ikke aggressive over for miljøet, mennesker eller dyr, men vi fraråder på det kraftigste at drikke dem i koncentreret form eller vand, der er blandet med rengøringsmiddel.
Kärchers rengøringsmidler er miljøvenlige, biologisk nedbrydelige og specielt udviklet til vores produkter. Vi kan ikke garantere, at andre rengøringsmidler er lige så effektive. Brug aldrig blegemiddel sammen med en højtryksrenser!
Pleje og vedligeholdelse
Der skal bruges to AAA-batterier. Tryk på skyderen til højre og venstre for pistolens dæksel, indtil batterirummet springer op.
Når Kärchers højtryksrensere bruges korrekt, er de vedligeholdelsesfrie.
Reservedele kan købes på Kärchers hjemmeside eller hos autoriserede forhandlere.
Afbryd enheden fra vandforsyningen. Tænd for apparatet, og tryk på pistolhåndtaget, indtil der ikke kommer mere vand ud af apparatet. Sluk for apparatet, og opbevar tilbehør, højtryksslange og kabler på apparatet. Apparatet skal opbevares på et temperaturbeskyttet sted om vinteren.
Højtryksrenseren skal opbevares på et tørt sted, der er beskyttet mod kulde, f.eks. i en garage. Efter rengøringen skal apparatet slukkes, og vandtrykket skal afblæses ved at fjerne højtrykspistolen fra apparatet. Sprøjtelanser, højtryksslange og kabel skal opbevares på apparatet.
Skru vandtilslutningen af apparatet med hånden, træk sien ud med en fladtang, og rengør den under rindende vand. Sæt derefter sien i igen, og skru vandtilslutningen på.
Fejlfinding
Kärcher giver privatkunder 2 års garanti fra købsdatoen til dækning af materiale- og produktionsfejl. Købsbeviset fungerer som garantibevis. Bemærk, at din garanti bortfalder, hvis du bruger din enhed til andre formål end de tilsigtede (f.eks. kommerciel brug af en Home & Garden enhed), og hvis du åbner din enhed eller selv udfører reparationer.
Indsend din online reparationsordre i få trin:
- Registrer dig på > myKärcher-kundeportalen.
- Udfyld online-reparationsordren; vi skal bruge følgende oplysninger fra dig:
Dine enhedsdata
Dine garantidata: I tilfælde af reparationer uden for garantiperioden vil vi straks vise dig reparationsprisen (klar sag).
- Udskriv reparationsdokumenterne, og send dem til os sammen med den defekte enhed. Du kan vælge at bruge vores praktiske afhentningsservice eller aflevere pakken i den nærmeste GLS-pakkeshop.
Du vil modtage regelmæssige statusopdateringer om din reparation på myKärcher-kundeportalen.
Du kan også kontakte en af vores servicepartnere,
som er der for dig i hele Tyskland (også i dit område). Servicepartneren vil derefter inspicere din enhed og give dig oplysninger om reparationsomkostningerne. Reparationsomkostningerne hos vores servicepartnere kan afvige fra vores faste pris.
> Find en servicepartner
Sæt kryds ved »Hus & Have« og derefter »Service«.
> Mere information samt klare sags- og garantibetingelser
Du finder linket til Kärchers serviceportal direkte i FAQ sektionen.
Tænd for apparatet og fjern pistolen; apparatet bør starte. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontrollere, om den spænding, der er angivet på typeskiltet, svarer til/er identisk med strømkildens spænding. Alternativt kan du kontrollere netstikket for skader. Efter lang tids brug kan motoren blive overophedet og have brug for en nedkølingsfase på 60 minutter.
Spændingsfald på grund af et svagt elnet eller ved brug af et forlængerkabel. Løsning på problemet: Når du tænder, skal du først trykke på håndtaget på højtrykspistolen og derefter tænde for apparatet.
Dette problem kan have fire årsager:
- Enheden får for lidt vand: I dette tilfælde skal du kontrollere vandforsyningen.
- Vandfilteret er snavset: Rengør vandfilteret.
- Der er luft i apparatet: Tænd for apparatet uden en tilsluttet sprøjtelanse i højst 2 minutter, tryk på højtrykspistolen, og vent, indtil der kommer vand ud af højtrykspistolen uden bobler. Tilslut derefter sprøjtelansen.
- Ved støvsugning skal man være opmærksom på den maksimale sugehøjde (se kapitlet »Tekniske data«) i betjeningsvejledningen.
Kobl sprøjtelansen fra pistolen, og skyl den med vand fra hanen; der kan have ophobet sig snavs. Alternativt kan du rense dysen i sprøjtelansen med en tynd nål.
Enheden lækker en lille smule af tekniske årsager. Hvis lækagen er alvorlig, skal du kontakte autoriseret kundeservice.
Tjek venligst batteriernes opladningsstatus. Alternativt kan du foretage parring med højtryksrenseren igen; se FAQ »Hvordan kan jeg parre min pistol med enheden?«.
Tag enheden ud af stikkontakten i mindst 60 sekunder, og start derefter parringsprocessen igen på pistolen; se FAQ »Hvordan kan jeg parre min pistol med enheden?«.
Kontrollér, at det vand, du bruger, er rent, og at højtryksrenseren får nok vand. Alternativt kan du tjekke det installerede vandfilter for blokeringer.
Fjern, rengør og saml hjulene igen. Hvis det ikke hjælper, skal du tjekke, om en del af hjulbeslaget er ødelagt.
Tjek, om batteriet i pistolen er fladt. Hvis dette ikke hjælper, bedes du kontakte support.
Sluk straks for enheden, og kontakt support.
Sluk for enheden, og kontakt support.
For K 2 og K 3 kan teleskophåndtaget blot sættes i. For K 4, K 5 og K 7 bedes du kontakte support.
Drej 3-i-1 Multi Jet sprøjtelansen til indstillingen »MIX« for vaskemiddeldyse. Kontrollér også, at Plug 'n' Clean vaskemiddelflasken sidder korrekt med åbningen nedad i vaskemiddeltilslutningen.