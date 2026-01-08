Luftrenser AF 50
AF 50 luftrenseren med lasersensorteknologi, automatisk tilstand, display, H13-filtrering og aktivt kulfiltrering fjerner patogener, fint støv, allergener og lugte i rum på 50 til 65 m².
Perfekt luftrensning til større indendørs rum, børneværelser og arbejdspladser fra 50 til 65 m². Luftrenseren AF 50 renser luften indendørs for allergener, forureningskilder og patogener med sit flerlagede filtersystem. Andre features inkluderer det aktive kulfilter samt et display til alfanumerisk at indikere luftkvaliteten i PM2,5 partikler i µg/m³, luftkvaliteten via en farvekode, temperaturen og den relative luftfugtighed. Luftrenseren er ligeledes et godt valg på grund af dens timer-funktion, børnelås, nattilstand og meget støjsvage drift samt en filtereffektivitet på 99,95 % for 0,3 µm partikler samt en højkvalitets lasersensor til auto-mode indstilling. I auto-mode tilpasser ydelsesniveauet sig niveauet af luftforurening helt automatisk. Derudover har filteret en levetid på omkring et år, afhængigt af niveauet af luftforurening og brugsintensiteten.
Funktioner og fordele
High Protect 13-filterNyt H13-filter til fjernelse af patogener og aerosoler. Binder lugte og kemiske dampe.
Dobbelt lufttilførselssystemTakket være luftindtag på begge sider garanteres en høj luftgennemstrømning.
FarvedisplayViser temperatur, luftfugtighed og -kvalitet samt filter- og maskinstatus.
4 roterende valser
- Til fuld mobilitet.
Støjsvag drift
- Letkørende motorer og ventilatorer og støjsvage luftkanaler.
Automatisk tilstand
- Sensorerne kontrollerer den automatiske tilstand og tilpasser ydelsesniveauet til luftkvaliteten.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tilsluttet effekt (W)
|50
|Egnet rumhøjde (m²)
|Op til 100
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|max. 520
|Filtereffektivitet afhængigt af partikelstørrelse (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Effektindstillinger
|5
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 290 x 580
* Anbefalet værelsesstørrelse baseret på en loftshøjde på 3 m og luftudveksling tre gange i timen til drift på højeste ydelsesniveau.
Udstyr
- Dobbeltfiltersystem
- Poseskift indikator
- Luftkvalitetsdisplay
- Temperaturmåler
- Visning af relativ luftfugtighed
- Betjening af enheden med touchfunktion
- Automatisk tilstand
- Nattilstand
- Låsefunktion
- Timer program
Videoer
Anvendelsesområder
- Erstatningsfiltersæt til luftrenser AF 20 - til indendørs luftrensning