Perfekt luftrensning til større indendørs rum, børneværelser og arbejdspladser fra 50 til 65 m². Luftrenseren AF 50 renser luften indendørs for allergener, forureningskilder og patogener med sit flerlagede filtersystem. Andre features inkluderer det aktive kulfilter samt et display til alfanumerisk at indikere luftkvaliteten i PM2,5 partikler i µg/m³, luftkvaliteten via en farvekode, temperaturen og den relative luftfugtighed. Luftrenseren er ligeledes et godt valg på grund af dens timer-funktion, børnelås, nattilstand og meget støjsvage drift samt en filtereffektivitet på 99,95 % for 0,3 µm partikler samt en højkvalitets lasersensor til auto-mode indstilling. I auto-mode tilpasser ydelsesniveauet sig niveauet af luftforurening helt automatisk. Derudover har filteret en levetid på omkring et år, afhængigt af niveauet af luftforurening og brugsintensiteten.