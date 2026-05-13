Luftrenser AF 50 Signature Line
Luftrenseren AF 50 Signature Line med lasersensorteknologi, automatisk tilstand, display, HEPA-filtrering og filtrering med aktivt kul fjerner patogener, fint støv, allergener og lugte i rum på mellem 50 m² ¹⁾ og 100 m².
Kun vores mest innovative, højtydende produkter bærer signaturen fra teknologipioneren og virksomhedens grundlægger Alfred Kärcher. Dette gør den nye AF 50 Signature Line øjeblikkeligt genkendelig som den bedste Kärcher-enhed i sin kategori. Hvis du nogensinde har undret dig over, hvor vigtig den luft, du indånder, er, er alt, hvad du skal gøre, at holde vejret i et par sekunder, og du vil vide det. Heldigvis er det kun det stilfulde design af vores mest kraftfulde luftrenser, AF 50 Signature Line, der vil tage pusten fra dig. Med sit yderst effektive HEPA-filter med aktivt kul-indhold filtrerer det pålideligt fint støv, allergener, patogener og endda lugte og kemiske dampe fra den luft, du indånder. Takket være den intelligente automatiske tilstand justerer den løbende effekten, så den passer til luftkvaliteten og efterlader intet andet end ren luft og en ægte WOW-faktor.
Funktioner og fordele
Fordele ved signaturlinjenGrundlæggeren Alfred Kärchers signatur markerer produktet som den bedste Kärcher maskiner i sin kategori. Andre eksklusive fordele omfatter app support og en udvidet garanti.
High Protect 13-filterHEPA-filter til fjernelse af patogener og aerosoler Binder lugte og kemiske dampe.
FarvedisplayViser temperatur, luftfugtighed og -kvalitet samt filter- og maskinstatus.
Dobbelt lufttilførselssystem
- Takket være luftindtag på begge sider garanteres en høj luftgennemstrømning.
4 roterende valser
- Forbedret mobilitet
Støjsvag drift
- Letløbende motorer og ventilatorer samt støjsvag luftstrøm.
Automatisk tilstand
- Sensorerne kontrollerer den automatiske tilstand og tilpasser ydelsesniveauet til luftkvaliteten.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Tilsluttet effekt (W)
|50
|Egnet rumhøjde (m²)
|Op til 100
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|max. 520
|Filtereffektivitet afhængigt af partikelstørrelse (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Effektindstillinger
|5
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Anbefalet rumstørrelse baseret på en loftshøjde på 3 m og luftudskiftning tre gange i timen ved drift på højeste effektniveau.
Udstyr
- Dobbeltfiltersystem
- Poseskift indikator
- Luftkvalitetsdisplay
- Temperaturmåler
- Visning af relativ luftfugtighed
- Betjening af enheden med touchfunktion
- Automatisk tilstand
- Nattilstand
- Låsefunktion
- Timer program
Anvendelsesområder
- Erstatningsfiltersæt til luftrenser AF 20 - til indendørs luftrensning
Tilbehør
AF 50 Signature Line reservedele
