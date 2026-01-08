Havepumpe BP 5.000 Garden
Den holdbare og kraftfulde havepumpe BP 5.000 Garden er perfekt til økologisk og økonomisk havevanding med vand fra alternative kilder, som f.eks. cisterner eller tanke.
Smart havevanding: Takket være den høje sugekraft og trykydelse gør den kompakte og langtidsholdbare havepumpe BP 5.000 Garden fra Kärcher det muligt at bruge vand fra vandtønder, tanke mv. - nemt, miljøvenligt og omkostningseffektivt. Den robuste pumpe vejer ikke ret meget og kan nemt transporteres takket være dens ergonomiske håndtag. Havepumpen er vedligeholdelsesfri og kan tilsluttes uden brug af værktøj. Den store fodkontakt gør det muligt at tænde og slukke for pumpen uden at belaste ryggen. Pumpen er fremstillet af materialer i høj kvalitet og garanterer en lang levetid. Det er også muligt at tilvælge en udvidet garantid på fem år. BP 5.000 Garden kan også opgraderes til en pumpe med en automatisk Start/Stop-funktion ved at installere en elektronisk trykkontakt. Dermed kan den også bruges til at forsyne husholdningen med servicevand.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Optimalt sugKvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Separat påfyldningshul
- Nem påfyldning før brug.
Drænskrue
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|650
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 5000
|Leveringshoved (m)
|max. 40
|Tryk (bar)
|max. 4
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
- Tovejs forbindelsesadapter til G 1 pumper.
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Separat påfyldningshul
- Vanddræningsventil
- Ergonomisk bærehåndtag
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
Tilbehør
