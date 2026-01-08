Robotstøvsuger RCV 3
Den smarte RCV 3 med præcis LiDAR-navigation og nem app-kontrol rengør tæpper med kort luv samt hårde overflader fuldautomatisk og systematisk. Kan også aftørre hårde overflader, når de er våde.
Få mere tid til de gode ting i livet: Lad den smarte rengøringsrobot RCV 3 overtage rengøringen af gulvet. Når den er i gang, rengør robotten RCV 3 systematisk og automatisk dine hårde gulve og tæpper med kort luv. Tørt snavs transporteres nemt ind i den indbyggede beholder ved hjælp af den roterende børste, sidebørsterne til kanter og viften. Hvor der er behov for det, nøjes RCV 3 ikke med at støvsuge, men kan også moppe. Når batterikapaciteten falder, kan RCV 3 oplade sig selv jævnligt, og når arbejdet er klaret, returnerer den altid til ladestationen. Via appen sendes RCV 3 på undersøgelse og danner automatisk et kort over værelserne ved at detektere omgivelserne (LiDAR). Der kan indstilles individuelle rengøringsparametre for hvert rum. For eksempel: Hvilke rum skal støvsuges, moppes eller slet ikke rengøres. Yderligere sensorer forhindrer maskinen i at falde, f.eks. ned ad trapper. Ved rengøringsopgaver kan RCV 3 nemt startes via appen ved hjælp af et forudindstillet individuelt skema eller ved at trykke på en knap på maskinen. Hvis rengøringsrobotten har brug for hjælp, fortæller den det via stemmesignal.
Funktioner og fordele
MoppningFor endnu bedre resultater kan RCV 3 også moppe. Brug aftørringsenheden med mikrofiberkluden, hvis du har brug for det, fyld rentvandstanken, og så er du klar. Rengøringsrobotten RCV 3 kan enten bruges til tør-rengøring, til moppning eller i kombineret rengøringstilstand.
Præcis navigationLiDAR-sensorer på RCV 3 gør det muligt at være meget præcis, når rummene optages, og der oprettes detaljerede kort til sikker rengøring. Med den hurtige og stærke LiDAR-navigation scanner RCV 3 rummene og har dermed de bedste kort at navigere sikkert efter - også i mørke.
FaldsensorerFaldsensorerne forhindrer RCV 3 i at falde ned ad trapper eller nedgange. Sensorerne scanner gulvet. Hvis der opdages et større fald, modtager kontrolenheden et signal, der får robotten til at vende om.
Databeskyttelse og opdateringer
- Som tysk producent baseret i Tyskland lægger Kärcher stor vægt på databeskyttelse og sørger for at sikre, at alle gældende lovkrav i denne henseende overholdes.
- Hele dataoverførslen mellem Home Robots-appen på din smartphone og din robotstøvsuger og -moppe kun kører via Cloud servere i Tyskland.
- Regelmæssige opdateringer forbedrer og udvider robotstøvsugeren og app'ens ydelse. Dette betyder også, at systemets sikkerhed konstant opdateres, så det matcher de aktuelle specifikationer.
Stemme-output
- Altid velinformeret: RCV 3 bruger stemme-output til at give vigtig information og dele sin aktuelle status.
- Hvis robotstøvsugeren RCV 3 har brug for hjælp eller service, vil den i mange tilfælde fortælle det via stemme-output.
Praktisk kontrolleret via appen, der bruger WLAN
- Appen kan bruges til at tilpasse mange af indstillingerne til at matche individuelle præferencer.
- Vha. appen er det muligt at konfigurere rengøringsrobotten RCV 3 og kontrollere de, uanset hvor du er.
- Information om den aktuelle status og et display, der viser den aktuelle rengøringsfremdrift, fås via appen.
Præcis kortlægning med alsidige muligheder for brugertilpasning
- Appen kan lagre flere kort, f.eks. til forskellige detaljer.
- Det er muligt at definere zoner, hvor du ikke ønsker, robotten skal gøre rent (f.eks. ved kattens kradsetræ, børneværelsets legeområde eller forhindringer, som robotten ikke kan undgå).
- Definition af udvalgte områder, der skal rengøres flere gange vha. en intensiv rengøringstilstand eller moppes med mere vand.
Justering af rengøringsparametrene
- Definition af forskellige rengøringsparametre i appen for individuelle områder i rum (f.eks. sugekraft eller vandvolumen, antal rengøringer pr. overflade).
Timer program
- Det er muligt at planlægge rengøringstider og oprette rengøringsplaner i appen.
- RCV 3 begynder automatisk at gøre rent baseret på planlagte datoer/tidspunkter.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Opladningstid, genopladeligt batteri (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterikapacitet (Ah)
|3,2
|Driftstid pr. opladning (min)
|120
|Arealydelse (afhængig af rengøringstilstand) (m²/h)
|85
|Affaldsbeholder (ml)
|500
|2-i-1 affaldsbeholder (ml)
|300
|2-i-1 rentvandstank (ml)
|170
|Sugestyrke (Pa)
|2500
|Lydeffektniveau (dB(A))
|67
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Robotstøvsuger vægt (inkl. aftørringsenhed og aftørringsklud) (kg)
|3,7
|Vægt, basisstation (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,9
|Robotstøvsuger højde. (mm)
|94
|Robotdiameter. (mm)
|350
|Størrelse, basisstation (l x b x h) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Rengøringsbørste
- Sidebørste: 2 x
- Filter: 2 x
- Rengøringsværktøj
- Aftørringsenhed
- Tørreklud: 2 x
- 2-i-1 affaldsbeholder inkl. rentvandstank
- Affaldsbeholder
- Opladestation
Udstyr
- Selvstændig rengøring
- Faldsensorer
- handling ved hjælp af app
- Forbindelse via WLAN.
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
- Stemme-output
- Laser-navigationssystem (LiDAR)
- Timer program: Mulighed for flere timere
- Rengøringsmodes: Tør-rengøring/ Vådrengøring/ Kombinationsrengøring (våd og tør)/ Automatisk system/ Plet
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- På gulvtæpper med kort luv.
