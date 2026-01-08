Batteridrevet støvsuger VC 4 Ledningsfri myHome
Ubesværet støvsugning takket være letvægtdesign: Ledningsfri VC 4 ledningsfri myHome gør det nemt at støvsuge i mindre husstande.
Maksimal bevægelsesfrihed møder maksimal komfort: Den ledningsfri støvsuger VC 4 ledningsfri myHome med en driftstid på op til 30 minutter sparer brugeren for at skulle slæbe en stor støvsuger omkring. Dens mange intelligente funktioner gør støvsugning til en leg: 1-klik tømning af støvbeholder, boost-funktion, støjsvag, ergonomisk design og et aktivt gulvmundstykke til at sikre pålidelig opsamling af snavs på hårde gulve og gulvtæpper. Den praktiske Power Lock gør, at det ikke er nødvenligt at holde power-knappen nede hele tiden. Og det nøje gennemtænkte design betyder, at støvsugeren kan rengøre områder, der er svære at nå, som f.eks. langs med sofaen eller under møbler.
Funktioner og fordele
Fintunet teknologiKraftfuldt 21,6 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke. Optimeret driftstid på 30 min. i normal tilstand.
2-trins effektstyringAmple af driftstid til rengøring af mindre husstande. Valgfri boost-tilstand. Op til 18 minutters driftstid på højeste styrke.
Nem at brugeSugestyrken reguleres hurtigt til opgaven. Enkel 1-klik filtertømning Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Praktisk designet filtersystem
- Tretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og svampefiltre.
- Der er ikke behov for at købe nye filterposer.
- Enkel 1-klik filtertømning
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
Nem pakning af ledningsfri støvsuger
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Pladsbesparende design, altid klar til brug.
- Bekvem opladning fra fast position.
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|650
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|21,6
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 30 Boost-tilstand: / ca. 18
|Opladningstid med standardoplader (min)
|345
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Batteri: 21,6 V / 2,5 Ah batteri (1 enhed)
- Skumfilter
- Luftindtagsfilter: 1 Stk.
- Universalt gulvmundstykke
- Fugemundstykke
- Møbeldyse og blød støvbørste (2-i-1)
- Sugerør: Plastik
- Lille vægbøjle
Udstyr
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Tekstil overflader
- Trapper
Tilbehør
VC 4 Ledningsfri myHome reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.