Vandingsur WT 2.000

3-vejs fordeler med vandingsur (maks 120 min).

3-vejs fordeler med vandingsur, så vandingen stopper automatisk, når det valgte tidsrum er udløbet (maks. 120 minutter). Hanenkobling med 1” gevind og 3/4” gevind reducer.

Funktioner og fordele
Vandingsur WT 2.000: 2 uafhængige, justerbare vandtilslutninger og et udløb med timer
Ideel for tilslutning af 3 slanger til en 1" hane
Vandingsur WT 2.000: Letløbende omløber
Simpel tilslutning til hanen
Vandingsur WT 2.000: Plastikgevind
Meget robust
Inklusiv hanekobling og forfilter
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 92 x 225 x 200

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
