Vandingsur WT 2.000
3-vejs fordeler med vandingsur (maks 120 min).
3-vejs fordeler med vandingsur, så vandingen stopper automatisk, når det valgte tidsrum er udløbet (maks. 120 minutter). Hanenkobling med 1” gevind og 3/4” gevind reducer.
Funktioner og fordele
2 uafhængige, justerbare vandtilslutninger og et udløb med timerIdeel for tilslutning af 3 slanger til en 1" hane
Letløbende omløberSimpel tilslutning til hanen
PlastikgevindMeget robust
Inklusiv hanekobling og forfilter
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|92 x 225 x 200
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).