Teknisk data

Farve sort Vægt (kg) 0,4 Vægt inkl. emballage (kg) 0,5 Mål (L x B x H) (mm) 92 x 225 x 200

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.