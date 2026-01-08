Kärcher Rain System Terrassesæt
Kärcher RainSystem® terrassesæt til effektiv vanding af altankasser eller krukker og potter på terrassen (op til 15 planter).
Kärcher RainSystem® terrassesæt til effektiv vanding af altankasser eller krukker og potter på terrassen (op til 15 planter). Vandingen kan reguleres per plante. Indeholder: 10 m 1/2" Kärcher RainSystem slange, hanekobling, slangekobling, 4 slangestop (3 små/1 stor), 10 m tynd fordelingsslange med 15 koblinger, mikrodyser og fikseringsspyd. Sættes kan forlænges eller bygges sammen med andet Kärcher Rain System® og kan med fordel kombineres med en SensoTimer for automatisk vanding efter behov.
Funktioner og fordele
Krukkevandingssæt til 15 planter
- Nem og effektiv vanding af krukker og altankasser
regulering af vandgennemstrømning
- Målrettet og behovsstyret vanding af planter
Udvidelsesmuligheder
- Kan kombineres med andre Kärcher Rain System® komponeter samt SensoTimer for automatisk styring af vandingen
Kan kombineres individuelt
- Yderst fleksibel at udlægge.
Fleksibel slange og kappe med integreret nål
- Installeres uden brug af værktøj
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- 3-vejs stykke til vanding af potter: 10 Stk.
- Slangestop, lille: 3 Stk.
- Slangestop, stor: 1 Stk.
- Dropper til vanding: 15 Stk.
- Samlekapper: 10 Stk.
- Jordspyd til vanding af potter: 15 Stk.
Udstyr
- Vandmængden kan reguleres
- Installeres uden brug af værktøj
Anvendelsesområder
- Til vanding af krukker og potter.
- Vanding af planter
Tilbehør
