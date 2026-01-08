Plus slangevogn
Mobil og robust slangevogn med tilbehørsholder, opbevaringskrog og højdejusterbart håndtag.
Mobil og robust slangevogn med tilbehørsholder, opbevaringskrog og højdejusterbart håndtag. Slangekoblingerne er vinklede for at undgå tvist på slangen. Håndsvinget på tromlen gør det nemt rulle slangen op. Leveres fuld samlet.
Funktioner og fordele
2 x slangekobling
Vinklet slangetilslutning
Klar til brug
Holder til tilbehørs som spraylanse eller dyser
- Forbedret mobilitet
Fritløbende håndsving
- Ergonomisk af- og pårulning af slanger.
Store hjul
- Forbedret mobilitet
Højdejusterbart håndtag
Kapacitet: 50 m 1/2"-slange, 35 m 5/8"-slange eller 23 m 3/4"-slange
- Velegnet til alle alminddelige haveslanger
Foldefunktion
- Pladsbesparende opbevaring.
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 485 x 857
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Fældning af små træer.
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til rengøring af små biler.
Tilbehør
Plus slangevogn reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.