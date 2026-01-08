Slangebox m/auto-oprul, 20+2m 1/2“
Premium slangebox med automatisk slange ud- og oprulning incl 20 m slange.
Premium slangebox med automatisk slange ud- og oprulning. Kan svinge fra 0°–180°. Svingningen kan bremses, så den begrænses til et mindre udsvingsområde. Pladsbesparende vægbeslag.
Funktioner og fordele
Inkl. 20 plus 2 m højkvalitets, ftalatfri (<0,1%) 1/2" slange.
sprøjtedyse
1 slangekobling
1 slangekobling med Aqua Stop
3/4" hanekobling med 1/2 reducer
Praktisk tilbehørsopbevaring.
Klar til brug
Specifikationer
Teknisk data
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|10,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 506 x 420
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
Slangebox m/auto-oprul, 20+2m 1/2“ reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.