Vores kraftfulde KM 120/250 R D Classic industri fejemaskine er specielt velegnet til udfordrende terræn. Det robuste design, den store affaldscontainer og et modstandsdygtigt filter med vibrationsmotor gør det til det ideelle valg til hårdt arbejde i ekstremt støvede omgivelser, som f.eks. bygge- og metalindustrien samt i støberier. Den dieseldrevne maskine med fuldt hydraulisk baghjulsdrev og fejesystem er specielt designet til udvendige områder og imponerer også med dets brugs-, vedligeholdelses- og service-venlighed. Takket være det integrerede fleksible Flexible Footprint System tilpasses børsterne perfekt til jordoverfladen og sikrer sammen med opsamlingssystemet fremragende rengøringsresultater med både fint og groft affald. Endelig sikrer det i kombination med hydraulisk høj beholdertømning, at opsamlet skidt nemt fjernes.