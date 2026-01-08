Feje-/suge maskine KM 120/250 R D Classic
KM 120/250 R D Classic er en ”entrylevel” maskine i den industrielle fejemaskine klasse. Den er robust, kraftfuldt og udstyret med fuld hydraulisk dieseldrevet træk, som bruger minimalt brændstof.
Vores kraftfulde KM 120/250 R D Classic industri fejemaskine er specielt velegnet til udfordrende terræn. Det robuste design, den store affaldscontainer og et modstandsdygtigt filter med vibrationsmotor gør det til det ideelle valg til hårdt arbejde i ekstremt støvede omgivelser, som f.eks. bygge- og metalindustrien samt i støberier. Den dieseldrevne maskine med fuldt hydraulisk baghjulsdrev og fejesystem er specielt designet til udvendige områder og imponerer også med dets brugs-, vedligeholdelses- og service-venlighed. Takket være det integrerede fleksible Flexible Footprint System tilpasses børsterne perfekt til jordoverfladen og sikrer sammen med opsamlingssystemet fremragende rengøringsresultater med både fint og groft affald. Endelig sikrer det i kombination med hydraulisk høj beholdertømning, at opsamlet skidt nemt fjernes.
Funktioner og fordele
Robust design af maskinen til sikkert arbejdeTillader brug under ekstreme eksterne forhold. Giver længere levetid for komponenter og maskine. Standard blinkende lampe øger sikkerheden for bruger og miljø.
Stort lommefilter med vibrationsmotorDet store filterområde garanterer støvfri arbejde. Effektiv filterrensning ved hjælp af vibrerende motor. Velegnet til særligt store mængder støv.
Enkel betjening, vedligeholdelse og serviceEnkel teknologi med testede og prøvede komponenter. Nem adgang til motorrummet tillader hurtig, nem service og vedligeholdelse. Hovedfejebørste og lommefilter kan udskiftes uden værktøj.
Fejebakkeprincip
- Garanterer gode rengøringsresultater også med fint affald.
- Ubesværet opsamling af grovt affald.
- Lav støvproduktion.
Flexible Footprint System
- Fremragende fejende resultater.
- Lav børsteslidtage
- Optimal tilpasning af børster ti overflader.
Hydraulisk system til høj aflæsning
- Enkel og sikker tømning af affald.
- Praktisk tipping op til 1.42 meter.
Hydraulisk baghjulsdrev med solide gummidæk
- Høj fleksibilitet og enkel håndtering også i små områder.
- Tillader sikker passage over spidse genstande lavet af metal eller glas.
- Solide gummi dæk imod flade dæk.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Diesel
|Friktionskørsel
|Firetaktsmotor
|Motorproducent
|Yanmar
|Drivkraft (kW)
|15,8
|Maks. kapacitet (m²/h)
|10800
|Arbejdsbredde (mm)
|900
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1200
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1500
|Affaldsbeholder. (l)
|250
|Klatreevne. (%)
|18
|Arbejdshastighed (km/h)
|9
|Filterflade (m²)
|6
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|883
|Vægt, driftsklar (kg)
|800
|Vægt inkl. emballage (kg)
|883
|Mål (L x B x H) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Lommefilter
- Massive gummihjul
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Justerbar børstevalse
- Pendlende hovedbørstevalse
- Servostyring
- Regulerbar sugestyrke
- Fejebakkeprincip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Sidebørsten svinger automatisk ud
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til virksomheder inden for byggesektoren, metalbearbejdning og støberier
- Velegnet til brug i produktionslokaler, lagerhuse, logistikbygninger og tungindustri
- Også til brug i åbne haller, eksterne lagre, lastrum og på byggepladser