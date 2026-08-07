Op til 98% af friskvandsforbruget kan spares i vaskeanlæg til personbiler og erhvervskøretøjer med WRB 2000 Bio – det biologiske spildevandsrensningssystem fra vores partner aquadetox. I en naturlig proces renser systemet op til 2.000 liter forurenet spildevand i timen og fører det tilbage til vaskeanlæggets vandkredsløb som renset genbrugsvand. Vandet, som renses helt uden kemiske tilsætningsstoffer, imponerer med sin høje kvalitet – helt uden uklarheder eller lugtgener. Takket være det kompakte design kan WRB 2000 Bio installeres selv på trang plads og uden omfattende gravearbejde. Ingen plads til et underjordisk anlæg? Intet problem: Hele vores teknologi til spildevandsrensning kan nemt installeres over jorden. For endnu større fleksibilitet og mobilitet tilbyder vi vores gennemprøvede bassinteknologi – inklusive WRB Bio – som en nøglefærdig plug-and-play-containerløsning. Du skal blot vælge den passende størrelse (20, 30 eller 40 fod) og drage fordel af en hurtig, pladsbesparende installation, der kan udføres hvor som helst.