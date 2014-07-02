Poleringsmaskine BDP 50/1500 C
BDP 50/1500 C ultra-high-speed maskinen polerer gulve skinnende rene 30% hurtigere end traditionelle high-speed maskiner
BDP 50/1500 har en meget kompakt størrelse og er let at komme rundt med takket være det centralt monterede hjælpehjul. Med en omdrejningshastighed på 1.500 rpm leverer maskinen fremragende polereresultater. Enkle betjeningselementer sikrer intuitiv betjening. Den drejelige afskærmning forhindrer støv i at hvirvle op. Ved hjælp af et passivt sugesystem opsamles støvet i en 1-liters genanvendelig stoffilterpose. Maskinen skrider ikke ud, så det er muligt at køre i en konstant lige linje . Det betyder maksimal produktivitet. Det justerbare håndtag sikrer en komfortabel arbejdshøjde og kan klappes ned, så der spares opbevaringsplads. Udløseren forhindrer utilsigtet start af maskinen - maskinen standser, så snart man slipper håndtaget . En pendlende paddrevplade tilpasser sig automatisk til overfladen. Den er fjederbelastet og sikrer optimalt børstetryk. Et valgfrit fastgøringssæt til rengøringsmidler sikrer, at rengøringsmidlerne kun sprøjtes på, hvor der er behov for det.
Funktioner og fordele
Indbygget støvsugningssystem
- Afskærmningen sørger for, at polerestøv altid forbliver under maskinen. Støvet opsamles i en støvbeholder gennem passiv støvsugning, så støvpåvirkningen fra poleringen reduceres.
- Støvbeholderen er nem at tømme - filterposen kan genanvendes.
Automatisk børstetryk
- Paddrevet er fjedrende. Børstetrykket reguleres automatisk, så der opnås ensartede polereresultater.
- Pad'en bevarer optimal kontakt med overfladen og følger evt. ujævnheder i gulvet.
Stor polerehastighed
- 1.500 rpm sikrer et perfekt polereresultat.
Indbygget hjulanordning
- God stabilitet i længderetningen, den skrider ikke ud til hverken højre eller venstre, nem at håndtere
Kompakt
- Den kompakte BDP 50/1500 C er særdeles manøvredygtig.
Motor med remtræk
- Stille hvisken.
Drift via strømnet
- Lange/uafbrudte arbejdsintervaller -
Paddrevplade med centrallås
- Sikker og centreret padfastgørelse.
Centralt hjul
- Rengøring helt ind til kanterne - også fremad.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Drift via strømnet
|Rotationshastighed (rpm)
|1500
|Børstetryk (g/cm²)
|4
|Lydniveau (dB(A))
|56 - 61
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|35,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Scope of supply
- Drivskive
Udstyr
- Støvsugning
- Drift via strømnet