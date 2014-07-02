BDP 50/1500 har en meget kompakt størrelse og er let at komme rundt med takket være det centralt monterede hjælpehjul. Med en omdrejningshastighed på 1.500 rpm leverer maskinen fremragende polereresultater. Enkle betjeningselementer sikrer intuitiv betjening. Den drejelige afskærmning forhindrer støv i at hvirvle op. Ved hjælp af et passivt sugesystem opsamles støvet i en 1-liters genanvendelig stoffilterpose. Maskinen skrider ikke ud, så det er muligt at køre i en konstant lige linje . Det betyder maksimal produktivitet. Det justerbare håndtag sikrer en komfortabel arbejdshøjde og kan klappes ned, så der spares opbevaringsplads. Udløseren forhindrer utilsigtet start af maskinen - maskinen standser, så snart man slipper håndtaget . En pendlende paddrevplade tilpasser sig automatisk til overfladen. Den er fjederbelastet og sikrer optimalt børstetryk. Et valgfrit fastgøringssæt til rengøringsmidler sikrer, at rengøringsmidlerne kun sprøjtes på, hvor der er behov for det.