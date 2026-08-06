Maksimal rengøringseffektivitet, stort udvalg af anvendelser, brugervenlig håndtering: Vores nye orbitale enkeltskivemaskine BDS 43 / Orbital C imponerer især inden for bygningsrengøring, uanset om det er på kontorer, i detailsektoren, hospitaler eller skoler. Med innovativ teknologi kombinerer maskinen orbital- og roterende bevægelser til en konstant vibration, hvilket muliggør et alsidigt udvalg af applikationer, fra dyb skrubning til polering og krystallisering til aflakering. Dens arbejdsbredde på 43 centimeter tillader også arbejde i smalle eller møblerede områder.