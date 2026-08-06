Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C
Kraftfuld, robust og alsidig: vores nye orbital enkelt-disk maskine BDS 43 / Orbital C med kombineret orbital og roterende bevægelser for maksimal rengøring effektivitet.
Maksimal rengøringseffektivitet, stort udvalg af anvendelser, brugervenlig håndtering: Vores nye orbitale enkeltskivemaskine BDS 43 / Orbital C imponerer især inden for bygningsrengøring, uanset om det er på kontorer, i detailsektoren, hospitaler eller skoler. Med innovativ teknologi kombinerer maskinen orbital- og roterende bevægelser til en konstant vibration, hvilket muliggør et alsidigt udvalg af applikationer, fra dyb skrubning til polering og krystallisering til aflakering. Dens arbejdsbredde på 43 centimeter tillader også arbejde i smalle eller møblerede områder.
Funktioner og fordele
Nem og intuitiv betjeningNem og bekvem håndtering. Meget god balance og støjsvag drift. Hjælper med at undgå driftsfejl.
Omvendt håndtagstilstandØger børstetrykket fra 38 op til 55 kg. Høj rengøringseffektivitet også under vanskelige forhold. Let arbejde, også i lukkede rum.
90° vippehovedGiver mulighed for enkel og hurtig udveksling af puden. Øger komforten, undgår våde puder på gulve.
Roto-orbital bevægelse
- Fremragende skrubberesultat med op til 50 % reduceret rengøringstid.
- Fremragende rengøringsresultater på alle gulvtyper.
- Reducerede rengørings- og uddannelsesomkostninger.
Kraftig motor
- Ekstremt robust og holdbart design.
- Kraftfuld til mange applikationer.
- Lave drifts- og serviceomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Drift via strømnet
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|430
|Arbejdshøjde (mm)
|100
|Tank,rent vand (l)
|12
|Rotationshastighed (rpm)
|60
|Børstetryk (kg)
|38 - 55
|Oscillationer (O/min)
|1500
|Lydniveau (dB(A))
|54
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|52,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1070 x 570 x 430
Scope of supply
- Tank: 12 l
- Drivskive
Udstyr
- Drift via strømnet
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Anvendelsesområder
- Ideel til kontorer, produktionsanlæg, detailhandelscentre, hoteller, kantiner, hospitaler og skoler