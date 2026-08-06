Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C

Kraftfuld, robust og alsidig: vores nye orbital enkelt-disk maskine BDS 43 / Orbital C med kombineret orbital og roterende bevægelser for maksimal rengøring effektivitet.

Maksimal rengøringseffektivitet, stort udvalg af anvendelser, brugervenlig håndtering: Vores nye orbitale enkeltskivemaskine BDS 43 / Orbital C imponerer især inden for bygningsrengøring, uanset om det er på kontorer, i detailsektoren, hospitaler eller skoler. Med innovativ teknologi kombinerer maskinen orbital- og roterende bevægelser til en konstant vibration, hvilket muliggør et alsidigt udvalg af applikationer, fra dyb skrubning til polering og krystallisering til aflakering. Dens arbejdsbredde på 43 centimeter tillader også arbejde i smalle eller møblerede områder.

Funktioner og fordele
Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C: Nem og intuitiv betjening
Nem og intuitiv betjening
Nem og bekvem håndtering. Meget god balance og støjsvag drift. Hjælper med at undgå driftsfejl.
Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C: Omvendt håndtagstilstand
Omvendt håndtagstilstand
Øger børstetrykket fra 38 op til 55 kg. Høj rengøringseffektivitet også under vanskelige forhold. Let arbejde, også i lukkede rum.
Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C: 90° vippehoved
90° vippehoved
Giver mulighed for enkel og hurtig udveksling af puden. Øger komforten, undgår våde puder på gulve.
Roto-orbital bevægelse
  • Fremragende skrubberesultat med op til 50 % reduceret rengøringstid.
  • Fremragende rengøringsresultater på alle gulvtyper.
  • Reducerede rengørings- og uddannelsesomkostninger.
Kraftig motor
  • Ekstremt robust og holdbart design.
  • Kraftfuld til mange applikationer.
  • Lave drifts- og serviceomkostninger.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Drift via strømnet
Arbejdsbredde, børste (mm) 430
Arbejdshøjde (mm) 100
Tank,rent vand (l) 12
Rotationshastighed (rpm) 60
Børstetryk (kg) 38 - 55
Oscillationer (O/min) 1500
Lydniveau (dB(A)) 54
Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 52,1
Mål (L x B x H) (mm) 1070 x 570 x 430

Scope of supply

  • Tank: 12 l
  • Drivskive

Udstyr

  • Drift via strømnet
Videoer
Anvendelsesområder
  • Ideel til kontorer, produktionsanlæg, detailhandelscentre, hoteller, kantiner, hospitaler og skoler
Tilbehør
Rengøringsmidler