Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C Spray

Den nye orbital single-disc maskine BDS 43 / Orbital C Spray er velegnet til mange applikationer i bygningsrengøring. Også til rengøring af dybe tæpper takket være integrerede sprøjtedyser.

Med en arbejdsbredde på 43 centimeter og en lang række applikationer er vores nye orbital single-disc maskine BDS 43 / Orbital C Spray designet til området bygningsrengøring. Maskinen kombinerer orbital og roterende bevægelser i en konstant vibration, hvilket øger rengøringseffektiviteten til et maksimum. Derudover er maskinen udstyret med spraydyser, især til tæpperengøring, som fordeler den nødvendige mængde rengøringsopløsning på store områder, og bortset fra fremragende rengøringsresultater gør det også muligt at reducere korte tørretider. Tilknyttet orbital bevægelse: Den robuste maskine er meget glat og robust, hvilket garanterer et højt niveau af brugervenlighed og træthedsfri arbejde - uanset om det er under skrubning, decoating, polering eller krystallisering.

Funktioner og fordele
Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C Spray: Nem og intuitiv betjening
Nem og intuitiv betjening
Nem og bekvem håndtering. Meget god balance og støjsvag drift. Hjælper med at undgå driftsfejl.
Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C Spray: Omvendt håndtagstilstand
Omvendt håndtagstilstand
Øger børstetrykket fra 38 op til 55 kg. Høj rengøringseffektivitet også under vanskelige forhold. Let arbejde, også i lukkede rum.
Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C Spray: Integrerede, justerbare sprøjtedyser
Integrerede, justerbare sprøjtedyser
For en nøjagtig vandgennemstrømning og en høj område ydeevne. Fremragende rengøringsresultat og korte tørretider.
Roto-orbital bevægelse
  • Fremragende skrubberesultat med op til 50 % reduceret rengøringstid.
  • Fremragende rengøringsresultater på alle gulvtyper.
  • Reducerede rengørings- og uddannelsesomkostninger.
90° vippehoved
  • Giver mulighed for enkel og hurtig udveksling af puden.
  • Øger komforten, undgår våde puder på gulve.
Kraftig motor
  • Ekstremt robust og holdbart design.
  • Kraftfuld til mange applikationer.
  • Lave drifts- og serviceomkostninger.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Drift via strømnet
Arbejdsbredde, børste (mm) 430
Arbejdshøjde (mm) 100
Tank,rent vand (l) 12
Rotationshastighed (rpm) 60
Børstetryk (kg) 38 - 55
Oscillationer (O/min) 1500
Lydniveau (dB(A)) 59
Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 54,5
Mål (L x B x H) (mm) 430 x 520 x 1070

Scope of supply

  • Tank: 12 l
  • Drivskive

Udstyr

  • Drift via strømnet
Videoer
Anvendelsesområder
  • Ideel til kontorer, produktionsanlæg, detailhandelscentre, hoteller, kantiner, hospitaler og skoler
Tilbehør
Rengøringsmidler