Single-disc maskine BDS 43/ Orbital C Spray
Den nye orbital single-disc maskine BDS 43 / Orbital C Spray er velegnet til mange applikationer i bygningsrengøring. Også til rengøring af dybe tæpper takket være integrerede sprøjtedyser.
Med en arbejdsbredde på 43 centimeter og en lang række applikationer er vores nye orbital single-disc maskine BDS 43 / Orbital C Spray designet til området bygningsrengøring. Maskinen kombinerer orbital og roterende bevægelser i en konstant vibration, hvilket øger rengøringseffektiviteten til et maksimum. Derudover er maskinen udstyret med spraydyser, især til tæpperengøring, som fordeler den nødvendige mængde rengøringsopløsning på store områder, og bortset fra fremragende rengøringsresultater gør det også muligt at reducere korte tørretider. Tilknyttet orbital bevægelse: Den robuste maskine er meget glat og robust, hvilket garanterer et højt niveau af brugervenlighed og træthedsfri arbejde - uanset om det er under skrubning, decoating, polering eller krystallisering.
Funktioner og fordele
Nem og intuitiv betjeningNem og bekvem håndtering. Meget god balance og støjsvag drift. Hjælper med at undgå driftsfejl.
Omvendt håndtagstilstandØger børstetrykket fra 38 op til 55 kg. Høj rengøringseffektivitet også under vanskelige forhold. Let arbejde, også i lukkede rum.
Integrerede, justerbare sprøjtedyserFor en nøjagtig vandgennemstrømning og en høj område ydeevne. Fremragende rengøringsresultat og korte tørretider.
Roto-orbital bevægelse
- Fremragende skrubberesultat med op til 50 % reduceret rengøringstid.
- Fremragende rengøringsresultater på alle gulvtyper.
- Reducerede rengørings- og uddannelsesomkostninger.
90° vippehoved
- Giver mulighed for enkel og hurtig udveksling af puden.
- Øger komforten, undgår våde puder på gulve.
Kraftig motor
- Ekstremt robust og holdbart design.
- Kraftfuld til mange applikationer.
- Lave drifts- og serviceomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Drift via strømnet
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|430
|Arbejdshøjde (mm)
|100
|Tank,rent vand (l)
|12
|Rotationshastighed (rpm)
|60
|Børstetryk (kg)
|38 - 55
|Oscillationer (O/min)
|1500
|Lydniveau (dB(A))
|59
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|54,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 520 x 1070
Scope of supply
- Tank: 12 l
- Drivskive
Udstyr
- Drift via strømnet
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Anvendelsesområder
- Ideel til kontorer, produktionsanlæg, detailhandelscentre, hoteller, kantiner, hospitaler og skoler