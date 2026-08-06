Med en arbejdsbredde på 43 centimeter og en lang række applikationer er vores nye orbital single-disc maskine BDS 43 / Orbital C Spray designet til området bygningsrengøring. Maskinen kombinerer orbital og roterende bevægelser i en konstant vibration, hvilket øger rengøringseffektiviteten til et maksimum. Derudover er maskinen udstyret med spraydyser, især til tæpperengøring, som fordeler den nødvendige mængde rengøringsopløsning på store områder, og bortset fra fremragende rengøringsresultater gør det også muligt at reducere korte tørretider. Tilknyttet orbital bevægelse: Den robuste maskine er meget glat og robust, hvilket garanterer et højt niveau af brugervenlighed og træthedsfri arbejde - uanset om det er under skrubning, decoating, polering eller krystallisering.