Rengøring med BR 47/35 ESC er ekstremt praktisk, når rulletrappen eller det rullende fortov er i drift. Maskinen placeres i bunden af rulletrappen. Dyser sprøjter rengøringsmiddelopløsning på skrubbebørsterne, som rengør trædefladen på det rullende fortov eller rulletrappen. Det beskidte vand opsuges i samme arbejdsgang. Særlige opsamlingsbørster absorberer vandet og transporterer det til sugespalterne. Børstehovedets form og den centralt installerede børstemotor gør det muligt at arbejde helt ud til kanten i begge sider med to rullebørster. Dette sikrer, at rulletrappen rengøres perfekt helt ned til de yderste riller i trædefladen. En centreringsskinne midt på børstehovedet sikrer, at maskinen kan føres sikkert. BR 47/35 ESC er egnet til rulletrapper og rullende fortove fra mange forskellige producenter. Maskinen kan justeres til forskellige rulletrappemodeller ved at udskifte de fire forskellige styrekamsæt, som griber ind i rulletrappens overflade og skaber en forsegling under opsugningen.