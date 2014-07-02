Rulletrappevasker BR 47/35 Esc
Egnet til dybderengøring og vedligeholdelsesrengøring af rulletrapper og rullende fortove. Kapacitet: 2–3 rulletrapper/rullende fortove i timen (vedligeholdelsesrengøring). 0,5–1 rulletrappe/rullende fortov i timen (dybderengøring).
Rengøring med BR 47/35 ESC er ekstremt praktisk, når rulletrappen eller det rullende fortov er i drift. Maskinen placeres i bunden af rulletrappen. Dyser sprøjter rengøringsmiddelopløsning på skrubbebørsterne, som rengør trædefladen på det rullende fortov eller rulletrappen. Det beskidte vand opsuges i samme arbejdsgang. Særlige opsamlingsbørster absorberer vandet og transporterer det til sugespalterne. Børstehovedets form og den centralt installerede børstemotor gør det muligt at arbejde helt ud til kanten i begge sider med to rullebørster. Dette sikrer, at rulletrappen rengøres perfekt helt ned til de yderste riller i trædefladen. En centreringsskinne midt på børstehovedet sikrer, at maskinen kan føres sikkert. BR 47/35 ESC er egnet til rulletrapper og rullende fortove fra mange forskellige producenter. Maskinen kan justeres til forskellige rulletrappemodeller ved at udskifte de fire forskellige styrekamsæt, som griber ind i rulletrappens overflade og skaber en forsegling under opsugningen.
Funktioner og fordele
Fremragende sugeevne
- De to kraftfulde sugeventilatorer suger sammen med fire lige sugeslanger og tilsvarende kamme det anvendte vand pålideligt tilbage i maskinen.
- Forhindrer, at der drypper vand ned i rulletrappeskakten.
Velegnet til rulletrapper
- Kammene, som kommer helt ind i rulletrappens trinriller, sikrer det nødvendige vakuum.
- Der fås forskellige kamme til forskellige typer rulletrapper. Det sikrer, at fugt suges effektivt op fra rulletrappen.
Let at stå op på maskinens bagende under arbejdet
- Til nemt arbejde
Børste og kam udskiftes uden brug af værktøj
- Når beholderen er tom, kan børster og kamme skiftes ud uden brug af yderligere værktøj.
Børstehovedet sænkes på rulletrapper
- Sikker håndtering
Høj kvalitet
- Førsteklasses komponenter reducerer vedligeholdelsen til et minimum
Ingen vibrationer
- Større komfort
Kraftfuld sugeventilator
- Ekstrem stor sugeevne. Det anvendte vand suges pålideligt op i maskinen igen ved hjælp af fire lige sugeslanger og tilsvarende kamme.
Kort børstehoved
- Kan anvendes overalt. Også velegenet til rengøring af rulletrapper, som hæver sig et 1½ trin.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Drift via strømnet
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|470
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|35 / 35
|Rotationshastighed (rpm)
|870 - 1090
|Vandforbrug (l/min)
|max. 1
|Lydniveau (dB(A))
|75
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Mål (L x B x H) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- Rensebørster
- Pick-up børster
- Drift via strømnet
Udstyr
- Sugemotor: 800 W