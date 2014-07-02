Rulletrappevasker BR 47/35 Esc

Egnet til dybderengøring og vedligeholdelsesrengøring af rulletrapper og rullende fortove. Kapacitet: 2–3 rulletrapper/rullende fortove i timen (vedligeholdelsesrengøring). 0,5–1 rulletrappe/rullende fortov i timen (dybderengøring).

Rengøring med BR 47/35 ESC er ekstremt praktisk, når rulletrappen eller det rullende fortov er i drift. Maskinen placeres i bunden af rulletrappen. Dyser sprøjter rengøringsmiddelopløsning på skrubbebørsterne, som rengør trædefladen på det rullende fortov eller rulletrappen. Det beskidte vand opsuges i samme arbejdsgang. Særlige opsamlingsbørster absorberer vandet og transporterer det til sugespalterne. Børstehovedets form og den centralt installerede børstemotor gør det muligt at arbejde helt ud til kanten i begge sider med to rullebørster. Dette sikrer, at rulletrappen rengøres perfekt helt ned til de yderste riller i trædefladen. En centreringsskinne midt på børstehovedet sikrer, at maskinen kan føres sikkert. BR 47/35 ESC er egnet til rulletrapper og rullende fortove fra mange forskellige producenter. Maskinen kan justeres til forskellige rulletrappemodeller ved at udskifte de fire forskellige styrekamsæt, som griber ind i rulletrappens overflade og skaber en forsegling under opsugningen.

Funktioner og fordele
Fremragende sugeevne
  • De to kraftfulde sugeventilatorer suger sammen med fire lige sugeslanger og tilsvarende kamme det anvendte vand pålideligt tilbage i maskinen.
  • Forhindrer, at der drypper vand ned i rulletrappeskakten.
Velegnet til rulletrapper
  • Kammene, som kommer helt ind i rulletrappens trinriller, sikrer det nødvendige vakuum.
  • Der fås forskellige kamme til forskellige typer rulletrapper. Det sikrer, at fugt suges effektivt op fra rulletrappen.
Let at stå op på maskinens bagende under arbejdet
  • Til nemt arbejde
Børste og kam udskiftes uden brug af værktøj
  • Når beholderen er tom, kan børster og kamme skiftes ud uden brug af yderligere værktøj.
Børstehovedet sænkes på rulletrapper
  • Sikker håndtering
Høj kvalitet
  • Førsteklasses komponenter reducerer vedligeholdelsen til et minimum
Ingen vibrationer
  • Større komfort
Kraftfuld sugeventilator
  • Ekstrem stor sugeevne. Det anvendte vand suges pålideligt op i maskinen igen ved hjælp af fire lige sugeslanger og tilsvarende kamme.
Kort børstehoved
  • Kan anvendes overalt. Også velegenet til rengøring af rulletrapper, som hæver sig et 1½ trin.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Drift via strømnet
Arbejdsbredde, børste (mm) 470
Vandtank rent/snavset vand (l) 35 / 35
Rotationshastighed (rpm) 870 - 1090
Vandforbrug (l/min) max. 1
Lydniveau (dB(A)) 75
Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Mål (L x B x H) (mm) 1129 x 480 x 1031

Scope of supply

  • Rensebørster
  • Pick-up børster
  • Drift via strømnet

Udstyr

  • Sugemotor: 800 W
Rulletrappevasker BR 47/35 Esc
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