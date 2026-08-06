kompakt gulvvaskemaskine BD 35/15 C Classic Pack
BD 35/15 C Classic gulvvasker er perfekt til mindre arealer. Unik manøvredygtighed og kompakthed gør rengøringen nem. Indbygget batterioplader gør opladning nem uanset sted.
Oplev den kompakte og alsidige BD 35/15 C, en gulvvaskemaskinemaskine, der kombinerer fleksibilitet med effektivitet. Med et 35 cm diskbørstehoved sikrer BD 35/15 C enestående rengøringsresultater, selv i trange rum og smalle passager. Maskinens lave højde på 68 cm gør det nemt at komme under møbler og borde, hvilket gør den ideel til små rum. Den indbyggede batterioplader giver mulighed for fleksibel opladning overalt. Bygget med fokus på holdbarhed og pålidelighed, er BD 35/15 C konstrueret til at modstå selv de mest krævende miljøer. Dens brugervenlige design sikrer hurtig og enkel vedligeholdelse.
Funktioner og fordele
Indbygget oplader
- Bredspændingsoplader til praktisk opladning overalt
- Kompatibel med et bredt spændingsområde
Kompakte dimensioner
- God manøvredygtighed
- Let at flytte væk fra væggen
- Nem håndtering
Optimal støvsugning
- Skraberen absorberer også pålideligt vand i snævre hjørner.
- Tørrer gulvet med det samme
Sammenklappeligt og justerbart styr
- Kompakt design, sparer mere plads under opbevaring
- Let at transportere, passer i de fleste biler
- Ergonomisk justerbar til forskellige operatørhøjder.
Justerbar vandgennemstrømning
- Maksimal vandgennemstrømning på 1 l/min
- Kan justeres afhængigt af gulvtype og tilsmudsning
Let tilgængeligt børstehoved
- Intet værktøj er nødvendigt for at fjerne børste
- Nem vedligeholdelse efter arbejde
Aftagelig tank til snavset vand
- Enkel vedligeholdelse
Removable tank for dirty water
- Lavere strømforbrug
- Lavere støjniveau
- Forlænger arbejdstiden med op til 25%.
Forbedring af vandforsyningen
- Overholder EU-standarden
- Mere jævn vandfordeling forbedrer rengøringsevnen
Skærm
- Visning af fejlkoder og status, letter servicering
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|350
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|470
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|max. 15 / max. 15
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|max. 1400
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|700
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|12 / 38
|Batteri køretid (h)
|max. 2
|Batteriopladningstid (h)
|nominal 10
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Børstetryk (g/cm²)
|25
|Vandforbrug (l/min)
|max. 0,95
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|54
|Mål (L x B x H) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Batteri
- Batteri og oplader medfølger
- Transporthjul
Udstyr
- Type af sugelæber: Linatex®
Videoer
Anvendelsesområder
- BSC
- Detailhandel
- Hospitality
- ReCa
- Offentlig service
- Sundhedsvæsenet
- Kontorer