Oplev den kompakte og alsidige BD 35/15 C, en gulvvaskemaskinemaskine, der kombinerer fleksibilitet med effektivitet. Med et 35 cm diskbørstehoved sikrer BD 35/15 C enestående rengøringsresultater, selv i trange rum og smalle passager. Maskinens lave højde på 68 cm gør det nemt at komme under møbler og borde, hvilket gør den ideel til små rum. Den indbyggede batterioplader giver mulighed for fleksibel opladning overalt. Bygget med fokus på holdbarhed og pålidelighed, er BD 35/15 C konstrueret til at modstå selv de mest krævende miljøer. Dens brugervenlige design sikrer hurtig og enkel vedligeholdelse.