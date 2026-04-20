kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75

Ride-on gulvvasker B 110 R med 110 liter tank, rengøringsmiddel doseringssystem (DOSE), 2 disk børster, samt 170 Ah batteri sammen med indbygget oplader.

Top rengøring resultater, effektive systemer, enkel betjening og et højt niveau af brugervenlighed: vores ride-on gulvvasker B 110 R overbeviser på alle områder. Drevet af et kraftigt 170 Ah-batteri, som nemt oplades via den indbyggede batterioplader, 2 diskbørster med en arbejdsbredde på 75 centimeter, den hastighedsafhængige vanddosering og dosisrengøringssystemet sikrer høj rengøringskraft med samtidig lavt forbrug af vand og rengøringsmidler. Farvekodede betjeningselementer, EASY Operation-kontakten til valg af rengøringsprogram og det store farvedisplay på 30 sprog sikrer også meget enkel betjening. Autofyld-funktionen til tidsbesparende påfyldning af ferskvandstanken og tankskylningssystemet til hurtig rengøring af den snavsede vandtank er integreret for maksimal brugervenlighed. Og maskinen er udstyret med et højdejusterbart førersæde og synlige kørelys for forbedret arbejdskomfort og sikkerhed.

Funktioner og fordele
Højdejusterbart sæde
Perfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde. Fremragende siddekomfort under rejsen. Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.
Hastighedsafhængig vanddysning
Reducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser. Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne. Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.
Innovativt KIK-system
Farvekodede nøgler til forskellige adgangsrettigheder til beskyttelse mod driftsfejl. Rengøringstilstande og andre funktioner kan forudindstilles for hver bruger. Optimal justering af den pågældende brugers individuelle opgaver.
Robust sugehoved lavet af aluminium
  • Med holdbare Linatex® sugelæber for fremragende sugeresultater.
  • Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
  • Viger ved kontakt med væggen, så skader undgås.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 750
Arbejdsbredde, opsug (mm) 950
Vandtank rent/snavset vand (l) 110 / 110
Teoretisk kapacitetsområde (m²/h) 4500
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 3150
Batteri (V/Ah) 24 / 170
Batteri køretid (h) max. 2,5
Batteriopladningstid (h) 7
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
Maksimal stigning. (%) 10
Rotationshastighed (rpm) 180
Børstetryk (kg) 75
Vendebredde (mm) 1750
Vandforbrug (l/min) max. 5,7
Lydniveau (dB(A)) 59
Motorydelse (W) Op til 2350
Tilladt totalvægt (kg) 650
Softwareopdateringer tilgængelige indtil 2032-01-01
Vægt uden tilbehør (kg) 373
Mål (L x B x H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Batteri og oplader medfølger
  • Sugelæber, buede
  • dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr

  • Auto-Fill
  • Tankrensningssystem
  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • DOSE
  • Parkeringsbremse
  • Elektromagnetisk ventil
  • 2-tank system
  • Højdejusterbart sæde
  • Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
  • almindeligt kørelys i dagtimerne
  • enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
  • robust kofanger foran
  • med hastighedsafhængig vanddossering
  • softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring
  • Kärcher farve- og driftskoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
  • Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
  • elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
  • Nem betjeningskontakt
Anvendelsesområder
  • Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
  • Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre
