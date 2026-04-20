kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Ride-on gulvvasker B 110 R med 110 liter tank, rengøringsmiddel doseringssystem (DOSE), 2 disk børster, samt 170 Ah batteri sammen med indbygget oplader.
Top rengøring resultater, effektive systemer, enkel betjening og et højt niveau af brugervenlighed: vores ride-on gulvvasker B 110 R overbeviser på alle områder. Drevet af et kraftigt 170 Ah-batteri, som nemt oplades via den indbyggede batterioplader, 2 diskbørster med en arbejdsbredde på 75 centimeter, den hastighedsafhængige vanddosering og dosisrengøringssystemet sikrer høj rengøringskraft med samtidig lavt forbrug af vand og rengøringsmidler. Farvekodede betjeningselementer, EASY Operation-kontakten til valg af rengøringsprogram og det store farvedisplay på 30 sprog sikrer også meget enkel betjening. Autofyld-funktionen til tidsbesparende påfyldning af ferskvandstanken og tankskylningssystemet til hurtig rengøring af den snavsede vandtank er integreret for maksimal brugervenlighed. Og maskinen er udstyret med et højdejusterbart førersæde og synlige kørelys for forbedret arbejdskomfort og sikkerhed.
Funktioner og fordele
Højdejusterbart sædePerfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde. Fremragende siddekomfort under rejsen. Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.
Hastighedsafhængig vanddysningReducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser. Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne. Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.
Innovativt KIK-systemFarvekodede nøgler til forskellige adgangsrettigheder til beskyttelse mod driftsfejl. Rengøringstilstande og andre funktioner kan forudindstilles for hver bruger. Optimal justering af den pågældende brugers individuelle opgaver.
Robust sugehoved lavet af aluminium
- Med holdbare Linatex® sugelæber for fremragende sugeresultater.
- Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
- Viger ved kontakt med væggen, så skader undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|750
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|950
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|110 / 110
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|4500
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|3150
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Batteriopladningstid (h)
|7
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Maksimal stigning. (%)
|10
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Børstetryk (kg)
|75
|Vendebredde (mm)
|1750
|Vandforbrug (l/min)
|max. 5,7
|Lydniveau (dB(A))
|59
|Motorydelse (W)
|Op til 2350
|Tilladt totalvægt (kg)
|650
|Softwareopdateringer tilgængelige indtil
|2032-01-01
|Vægt uden tilbehør (kg)
|373
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batteri og oplader medfølger
- Sugelæber, buede
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem
Udstyr
- Auto-Fill
- Tankrensningssystem
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Parkeringsbremse
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- Højdejusterbart sæde
- Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
- almindeligt kørelys i dagtimerne
- enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
- robust kofanger foran
- med hastighedsafhængig vanddossering
- softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Nem betjeningskontakt
Anvendelsesområder
- Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
- Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre