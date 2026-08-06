kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
Kraftfuld og meget nem at betjene: Ride-on gulvvaskeren B 110 R med den store udstyrspakke, rullebørstehoved med integreret fejeenhed og en arbejdsbredde på 75 cm.
Smarte udstyrsdetaljer til beskyttelse af værdifulde ressourcer, som f.eks. doseringssystemet til rengøringsmidler, Dose, og den hastighedsafhængige vanddosering, er kerneelementer i konceptet bag vores ride-on gulvvasker B 110 R. Et kraftfuldt 170 Ah batteri og indbygget oplader medfølger som standard. Rullebørstehovedet med en arbejdsbredde på 75 cm og integreret funktion til førfejning imponerer også med sin optimale rengøringsydelse. Den smarte Auto Fill-funktion og et automatisk tankrensningssystem er inkluderet som standard, så rentvandstanken kan fyldes hurtigt, eller tanken til det beskidte vand kan rengøres grundigt. Begge tanke kan rumme 110 liter. Derudover har brugerne gavn af den justerbare sædehøjde, enkle indstillingsmuligheder via farvedisplayet med over 30 sprog samt kørelys som endnu større sikkerhed. Med maskinen B 110 R kan der realiseres en områdeydeevne på omkring 4500 m² i timen.
Funktioner og fordele
Rullebørstehoved med integreret fejeenhedFremstillet af aluminium og med store gummihjul. Sparer tid med integreret fejning af groft snavs. Meget letkørende og støjsvag. Kan også bruges i støjfølsomme områder.
Højdejusterbart sædePerfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde. Fremragende siddekomfort under rejsen. Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.
Hastighedsafhængig vanddysningReducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser. Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne. Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.
Robust sugehoved lavet af aluminium
- Med holdbare Linatex® sugelæber for fremragende sugeresultater.
- Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
- Viger ved kontakt med væggen, så skader undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|750
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|950
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|110 / 110
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|4500
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|3150
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Batteriopladningstid (h)
|7
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 230
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Maksimal stigning. (%)
|10
|Rotationshastighed (rpm)
|1200
|Børstetryk (kg)
|75
|Vendebredde (mm)
|1750
|Vandforbrug (l/min)
|max. 5,7
|Lydniveau (dB(A))
|59
|Motorydelse (W)
|Op til 2350
|Tilladt totalvægt (kg)
|650
|Softwareopdateringer tilgængelige indtil
|2032-01-01
|Vægt uden tilbehør (kg)
|373
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batteri og oplader medfølger
- Sugelæber, buede
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem
Udstyr
- Auto-Fill
- Tankrensningssystem
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Parkeringsbremse
- Indbygget fejefunktion
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- Højdejusterbart sæde
- Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
- almindeligt kørelys i dagtimerne
- enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
- robust kofanger foran
- med hastighedsafhængig vanddossering
- softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- ekstremt støjsvag rullebørstehoved til støjfølsomme områder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Nem betjeningskontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
- Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre