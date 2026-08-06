Smarte udstyrsdetaljer til beskyttelse af værdifulde ressourcer, som f.eks. doseringssystemet til rengøringsmidler, Dose, og den hastighedsafhængige vanddosering, er kerneelementer i konceptet bag vores ride-on gulvvasker B 110 R. Et kraftfuldt 170 Ah batteri og indbygget oplader medfølger som standard. Rullebørstehovedet med en arbejdsbredde på 75 cm og integreret funktion til førfejning imponerer også med sin optimale rengøringsydelse. Den smarte Auto Fill-funktion og et automatisk tankrensningssystem er inkluderet som standard, så rentvandstanken kan fyldes hurtigt, eller tanken til det beskidte vand kan rengøres grundigt. Begge tanke kan rumme 110 liter. Derudover har brugerne gavn af den justerbare sædehøjde, enkle indstillingsmuligheder via farvedisplayet med over 30 sprog samt kørelys som endnu større sikkerhed. Med maskinen B 110 R kan der realiseres en områdeydeevne på omkring 4500 m² i timen.