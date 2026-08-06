Takket være en tankvolumen på 110 liter til hhv. rent og beskidt vand samt et disc-børstehoved med en arbejdsbredde på 75 cm opnår vores ride-on gulvvasker B 110 R nemt en områdeydeevne på omkring 5100 m² i timen. Der er også sidebørster, som udvider arbejdsbredden med 10 cm og gør det muligt at rengøre tæt på kanterne. Med det ressourcebesparende doseringssystem til rengøringsmidler, Dose, den tidsnesparende Auto Fill-funktion til fyldning af rentvandstanken og KIK-nøglesystemet til at forhindre operatørfejl, har maskinen yderligere udstyrsdetaljer til effektiv og brugervenlig betjening. Et kraftfuldt 170 Ah batteri og en on-board batterioplader medfølger også. Brugeren har desuden gavn af den justerbare sædehøjde, enkle indstillingsmuligheder via farvedisplayet med over 30 sprog samt kørelys til endnu større passiv sikkerhed.