kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
De store 110-liters tanke til rent og beskidt vand samt Auto Fill-funktionen på ride-on gulvvaskeren B 110 R giver en områdeydeevne på 5100 m² i timen.
Takket være en tankvolumen på 110 liter til hhv. rent og beskidt vand samt et disc-børstehoved med en arbejdsbredde på 75 cm opnår vores ride-on gulvvasker B 110 R nemt en områdeydeevne på omkring 5100 m² i timen. Der er også sidebørster, som udvider arbejdsbredden med 10 cm og gør det muligt at rengøre tæt på kanterne. Med det ressourcebesparende doseringssystem til rengøringsmidler, Dose, den tidsnesparende Auto Fill-funktion til fyldning af rentvandstanken og KIK-nøglesystemet til at forhindre operatørfejl, har maskinen yderligere udstyrsdetaljer til effektiv og brugervenlig betjening. Et kraftfuldt 170 Ah batteri og en on-board batterioplader medfølger også. Brugeren har desuden gavn af den justerbare sædehøjde, enkle indstillingsmuligheder via farvedisplayet med over 30 sprog samt kørelys til endnu større passiv sikkerhed.
Funktioner og fordele
Tids- og omkostningsbesparende sidebørsterGør det muligt at rengøre ved vægge eller hylder tæt på kanten. Drejer under maskinen ved forhindringer og undgår dermed skader. Omkostningsbesparelser ved at undgå manuel korrigering i grænseområder.
Højdejusterbart sædePerfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde. Fremragende siddekomfort under rejsen. Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.
Hastighedsafhængig vanddysningReducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser. Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne. Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.
Robust sugehoved lavet af aluminium
- Med holdbare Linatex® sugelæber for fremragende sugeresultater.
- Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
- Viger ved kontakt med væggen, så skader undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|750
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|950
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|110 / 110
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|max. 5100
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|3600
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Batteriopladningstid (h)
|7
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 230
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Maksimal stigning. (%)
|10
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Børstetryk (kg)
|75
|Vendebredde (mm)
|1750
|Vandforbrug (l/min)
|max. 5,7
|Lydniveau (dB(A))
|59
|Motorydelse (W)
|Op til 2350
|Tilladt totalvægt (kg)
|650
|Softwareopdateringer tilgængelige indtil
|2032-01-01
|Vægt uden tilbehør (kg)
|380
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batteri og oplader medfølger
- Sugelæber, buede
- Side-skrubbeblade
- Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem
Udstyr
- Auto-Fill
- Tankrensningssystem
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Parkeringsbremse
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- Højdejusterbart sæde
- Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
- almindeligt kørelys i dagtimerne
- enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
- robust kofanger foran
- med hastighedsafhængig vanddossering
- softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Nem betjeningskontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
- Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre