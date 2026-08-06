kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75

De store 110-liters tanke til rent og beskidt vand samt Auto Fill-funktionen på ride-on gulvvaskeren B 110 R giver en områdeydeevne på 5100 m² i timen.

Takket være en tankvolumen på 110 liter til hhv. rent og beskidt vand samt et disc-børstehoved med en arbejdsbredde på 75 cm opnår vores ride-on gulvvasker B 110 R nemt en områdeydeevne på omkring 5100 m² i timen. Der er også sidebørster, som udvider arbejdsbredden med 10 cm og gør det muligt at rengøre tæt på kanterne. Med det ressourcebesparende doseringssystem til rengøringsmidler, Dose, den tidsnesparende Auto Fill-funktion til fyldning af rentvandstanken og KIK-nøglesystemet til at forhindre operatørfejl, har maskinen yderligere udstyrsdetaljer til effektiv og brugervenlig betjening. Et kraftfuldt 170 Ah batteri og en on-board batterioplader medfølger også. Brugeren har desuden gavn af den justerbare sædehøjde, enkle indstillingsmuligheder via farvedisplayet med over 30 sprog samt kørelys til endnu større passiv sikkerhed.

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Tids- og omkostningsbesparende sidebørster
Tids- og omkostningsbesparende sidebørster
Gør det muligt at rengøre ved vægge eller hylder tæt på kanten. Drejer under maskinen ved forhindringer og undgår dermed skader. Omkostningsbesparelser ved at undgå manuel korrigering i grænseområder.
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Højdejusterbart sæde
Højdejusterbart sæde
Perfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde. Fremragende siddekomfort under rejsen. Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Hastighedsafhængig vanddysning
Hastighedsafhængig vanddysning
Reducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser. Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne. Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.
Robust sugehoved lavet af aluminium
  • Med holdbare Linatex® sugelæber for fremragende sugeresultater.
  • Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
  • Viger ved kontakt med væggen, så skader undgås.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 750
Arbejdsbredde, opsug (mm) 950
Vandtank rent/snavset vand (l) 110 / 110
Teoretisk kapacitetsområde (m²/h) max. 5100
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 3600
Batteri (V/Ah) 24 / 170
Batteri køretid (h) max. 2,5
Batteriopladningstid (h) 7
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 100 - 230
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Maksimal stigning. (%) 10
Rotationshastighed (rpm) 180
Børstetryk (kg) 75
Vendebredde (mm) 1750
Vandforbrug (l/min) max. 5,7
Lydniveau (dB(A)) 59
Motorydelse (W) Op til 2350
Tilladt totalvægt (kg) 650
Softwareopdateringer tilgængelige indtil 2032-01-01
Vægt uden tilbehør (kg) 380
Mål (L x B x H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Batteri og oplader medfølger
  • Sugelæber, buede
  • Side-skrubbeblade
  • Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
  • dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr

  • Auto-Fill
  • Tankrensningssystem
  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • DOSE
  • Parkeringsbremse
  • Elektromagnetisk ventil
  • 2-tank system
  • Højdejusterbart sæde
  • Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
  • almindeligt kørelys i dagtimerne
  • enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
  • robust kofanger foran
  • med hastighedsafhængig vanddossering
  • softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring
  • Kärcher farve- og driftskoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
  • Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
  • elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
  • Nem betjeningskontakt
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Videoer
Anvendelsesområder
  • Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
  • Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre
Tilbehør
Rengøringsmidler