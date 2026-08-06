kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Pålidelig ride-on gulvvasker B 110 R med 170 Ah batteri, integreret batterioplader, skrubbebørster og systemet til dosering af rengøringsmidler Dose. Områdeydeevne: 5100 m2/time.
Udstyret med et kraftfuldt 170 Ah batteri og en integreret oplader som standard rengør den kompakte ride-on gulvvasker B 110 R op til 5100 m² i timen med sine 110-liter tanke. Dette opnås med rullebørstehovedet med en arbejdsbredde på 75 cm og fejeenhed samt sidebørster, så arbejdsbredden kan udvides med 10 cm, og maskinen kan rengøre tæt på kanter, også under hylder. Følgende features medfølger som standard: hastighedsafhængig vanddosering og doseringssystemet til rengøringsmiddel, Dose, for at spare på ressourcerne, Auto Fill-funktion til tidsbesparende fyldning af rentvandstanken og tankrensningssystem til hurtig rengøring af tanken til beskidt vand. Alle funktioner er praktiske, brugervenlige og kan kontrolleres på 30 sprog på det store farvedisplay eller med EASY Betjeningskontakten. Det integrerede KIK-nøglesystem gør det muligt at tildele individuelle adgangsrettigheder til vigtige maskinfunktioner, hvilket forhndrer operatørfejl. Kørelys, så den passive sikkerhed øges, er også standardudstyr.
Funktioner og fordele
Rullebørstehoved med integreret fejeenhedFremstillet af aluminium og med store gummihjul. Sparer tid med integreret fejning af groft snavs. Meget letkørende og støjsvag. Kan også bruges i støjfølsomme områder.
Tids- og omkostningsbesparende sidebørsterGør det muligt at rengøre ved vægge eller hylder tæt på kanten. Drejer under maskinen ved forhindringer og undgår dermed skader. Omkostningsbesparelser ved at undgå manuel korrigering i grænseområder.
Højdejusterbart sædePerfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde. Fremragende siddekomfort under rejsen. Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.
Hastighedsafhængig vanddysning
- Reducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser.
- Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne.
- Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.
Robust sugehoved lavet af aluminium
- Med holdbare Linatex® sugelæber for fremragende sugeresultater.
- Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
- Viger ved kontakt med væggen, så skader undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|750
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|950
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|110 / 110
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|max. 5100
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|3600
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Batteriopladningstid (h)
|7
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 230
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Maksimal stigning. (%)
|10
|Rotationshastighed (rpm)
|1200
|Børstetryk (kg)
|75
|Vendebredde (mm)
|1750
|Vandforbrug (l/min)
|max. 5,7
|Lydniveau (dB(A))
|59
|Motorydelse (W)
|Op til 2350
|Tilladt totalvægt (kg)
|650
|Softwareopdateringer tilgængelige indtil
|2032-01-01
|Vægt uden tilbehør (kg)
|380
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batteri og oplader medfølger
- Sugelæber, buede
- Side-skrubbeblade
- Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem
Udstyr
- Auto-Fill
- Tankrensningssystem
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Parkeringsbremse
- Indbygget fejefunktion
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- Højdejusterbart sæde
- Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
- almindeligt kørelys i dagtimerne
- enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
- robust kofanger foran
- med hastighedsafhængig vanddossering
- softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- ekstremt støjsvag rullebørstehoved til støjfølsomme områder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Nem betjeningskontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
- Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre