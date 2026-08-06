Udstyret med et kraftfuldt 170 Ah batteri og en integreret oplader som standard rengør den kompakte ride-on gulvvasker B 110 R op til 5100 m² i timen med sine 110-liter tanke. Dette opnås med rullebørstehovedet med en arbejdsbredde på 75 cm og fejeenhed samt sidebørster, så arbejdsbredden kan udvides med 10 cm, og maskinen kan rengøre tæt på kanter, også under hylder. Følgende features medfølger som standard: hastighedsafhængig vanddosering og doseringssystemet til rengøringsmiddel, Dose, for at spare på ressourcerne, Auto Fill-funktion til tidsbesparende fyldning af rentvandstanken og tankrensningssystem til hurtig rengøring af tanken til beskidt vand. Alle funktioner er praktiske, brugervenlige og kan kontrolleres på 30 sprog på det store farvedisplay eller med EASY Betjeningskontakten. Det integrerede KIK-nøglesystem gør det muligt at tildele individuelle adgangsrettigheder til vigtige maskinfunktioner, hvilket forhndrer operatørfejl. Kørelys, så den passive sikkerhed øges, er også standardudstyr.