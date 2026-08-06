kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75

Pålidelig ride-on gulvvasker B 110 R med 170 Ah batteri, integreret batterioplader, skrubbebørster og systemet til dosering af rengøringsmidler Dose. Områdeydeevne: 5100 m2/time.

Udstyret med et kraftfuldt 170 Ah batteri og en integreret oplader som standard rengør den kompakte ride-on gulvvasker B 110 R op til 5100 m² i timen med sine 110-liter tanke. Dette opnås med rullebørstehovedet med en arbejdsbredde på 75 cm og fejeenhed samt sidebørster, så arbejdsbredden kan udvides med 10 cm, og maskinen kan rengøre tæt på kanter, også under hylder. Følgende features medfølger som standard: hastighedsafhængig vanddosering og doseringssystemet til rengøringsmiddel, Dose, for at spare på ressourcerne, Auto Fill-funktion til tidsbesparende fyldning af rentvandstanken og tankrensningssystem til hurtig rengøring af tanken til beskidt vand. Alle funktioner er praktiske, brugervenlige og kan kontrolleres på 30 sprog på det store farvedisplay eller med EASY Betjeningskontakten. Det integrerede KIK-nøglesystem gør det muligt at tildele individuelle adgangsrettigheder til vigtige maskinfunktioner, hvilket forhndrer operatørfejl. Kørelys, så den passive sikkerhed øges, er også standardudstyr.

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Rullebørstehoved med integreret fejeenhed
Rullebørstehoved med integreret fejeenhed
Fremstillet af aluminium og med store gummihjul. Sparer tid med integreret fejning af groft snavs. Meget letkørende og støjsvag. Kan også bruges i støjfølsomme områder.
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Tids- og omkostningsbesparende sidebørster
Tids- og omkostningsbesparende sidebørster
Gør det muligt at rengøre ved vægge eller hylder tæt på kanten. Drejer under maskinen ved forhindringer og undgår dermed skader. Omkostningsbesparelser ved at undgå manuel korrigering i grænseområder.
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Højdejusterbart sæde
Højdejusterbart sæde
Perfekt siddestilling uanset operatørens fysiske højde. Fremragende siddekomfort under rejsen. Giver længere, træthedsfri arbejdsintervaller.
Hastighedsafhængig vanddysning
  • Reducerer vandforsyningen i bøjninger eller under langsomme rejser.
  • Den vandbesparende funktion øger områdets ydeevne.
  • Hurtigere tørring af jorden og lavere risiko for restvand i bøjninger.
Robust sugehoved lavet af aluminium
  • Med holdbare Linatex® sugelæber for fremragende sugeresultater.
  • Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
  • Viger ved kontakt med væggen, så skader undgås.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 750
Arbejdsbredde, opsug (mm) 950
Vandtank rent/snavset vand (l) 110 / 110
Teoretisk kapacitetsområde (m²/h) max. 5100
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 3600
Batteri (V/Ah) 24 / 170
Batteri køretid (h) max. 2,5
Batteriopladningstid (h) 7
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 100 - 230
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Maksimal stigning. (%) 10
Rotationshastighed (rpm) 1200
Børstetryk (kg) 75
Vendebredde (mm) 1750
Vandforbrug (l/min) max. 5,7
Lydniveau (dB(A)) 59
Motorydelse (W) Op til 2350
Tilladt totalvægt (kg) 650
Softwareopdateringer tilgængelige indtil 2032-01-01
Vægt uden tilbehør (kg) 380
Mål (L x B x H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Batteri og oplader medfølger
  • Sugelæber, buede
  • Side-skrubbeblade
  • Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
  • dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr

  • Auto-Fill
  • Tankrensningssystem
  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • DOSE
  • Parkeringsbremse
  • Indbygget fejefunktion
  • Elektromagnetisk ventil
  • 2-tank system
  • Højdejusterbart sæde
  • Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
  • almindeligt kørelys i dagtimerne
  • enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
  • robust kofanger foran
  • med hastighedsafhængig vanddossering
  • softwareopdateringer og tabsvurdering kan foretages eksternt via Kärchers flådestyring
  • Kärcher farve- og driftskoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
  • ekstremt støjsvag rullebørstehoved til støjfølsomme områder
  • Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
  • elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
  • Nem betjeningskontakt
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
kompakt gulvvaskemaskine B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Videoer
Anvendelsesområder
  • Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
  • Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre
Tilbehør
Rengøringsmidler