kompakt gulvvaskemaskine B 150 R + D 90

B 150 R + D90: perfekt til middelstore overflader på 3000-6000 m². Den kompakte, batteridrevne ride-on gulvvasker har 2 disc-børster (arbejdsbredde på 90 cm) og 150-liters tanke.

Den kompakte og meget manøvredygtige, batteridrevne ride-on gulvvasker B 150 R + D90 klarer sig imponerende, også omkring uhåndterligt interiør. Maskinen har to disc-børster (arbejdsbredde på 90 cm) og kan udstyres med en on-board oplader (valgfrit). Kontrolelementernes farvekode og EASY Betjeningskontakten sikrer nem betjening. Alle indstillinger justeres på det store farvedisplay. For at beskytte mod operatørfejl kan der gives individuelle adgangsrettigheder via KIK-systemet. eco!efficiency-tilstand sparer vand og energi samt reducerer støjniveauet. Det valgfri tankrensningssystem sikrer hygiejnisk og nem rensning af tanken med beskidt vand, og den valgfri Auto Fill-funktion sparer tid, når rentvandstanken skal fyldes. (Dette er et konfigurationseksempel. Der fås forskellige konfigurationer.)

Funktioner og fordele
Robust sugehoved lavet af aluminium
Børstehoved med disc-system
Innovativt KIK-system
Energibesparende eco!efficiency mode
Stort farvedisplay
Auto-Fill (valgfrit)
Vælg mellem fire batterityper
Beholderrensesystem (valgfrit)
Indbygget oplader
Let at håndtere
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Batteri
Arbejdsbredde, børste (mm) 900
Arbejdsbredde, opsug (mm) 1180
Vandtank rent/snavset vand (l) 150 / 150
Teoretisk kapacitetsområde (m²/h) 5400
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 3800
Batteri (V) 36
Batteri køretid (h) max. 5
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Maksimal stigning. (%) 10
Rotationshastighed (rpm) 180
Børstetryk (g/cm²) 89
Vandforbrug (l/min) max. 7
Lydniveau (dB(A)) 61
Motorydelse (W) Op til 2400
Tilladt totalvægt (kg) 957
Vægt uden tilbehør (kg) 702
Mål (L x B x H) (mm) 1790 x 1080 x 1800

Scope of supply

  • Disc-børste: 2 Stk.
  • Indbygget oplader
  • Sugelæber, buede

Udstyr

  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • DOSE
  • Elektromagnetisk ventil
  • 2-tank system
  • almindeligt kørelys i dagtimerne
  • Type af sugelæber: Linatex®
  • robust kofanger foran
  • Kärcher farve- og driftskoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
  • Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
  • elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
  • Nem betjeningskontakt
kompakt gulvvaskemaskine B 150 R + D 90
kompakt gulvvaskemaskine B 150 R + D 90
kompakt gulvvaskemaskine B 150 R + D 90
kompakt gulvvaskemaskine B 150 R + D 90
Videoer
Anvendelsesområder
  • Shoppingcentre/gør-det-selv-centre
  • Multifunktionelle parkeringsanlæg
  • Til indvendig rengøring af containere og tanke i transport- og logistikbranchen, i landbrug, fødevareindustrien og kemikalieindustrien.
  • Til rengøringsopgaver i fødevare- og kemikalieindustrien.
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Rengøringsmidler