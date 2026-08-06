kompakt gulvvaskemaskine B 150 R + D 90
B 150 R + D90: perfekt til middelstore overflader på 3000-6000 m². Den kompakte, batteridrevne ride-on gulvvasker har 2 disc-børster (arbejdsbredde på 90 cm) og 150-liters tanke.
Den kompakte og meget manøvredygtige, batteridrevne ride-on gulvvasker B 150 R + D90 klarer sig imponerende, også omkring uhåndterligt interiør. Maskinen har to disc-børster (arbejdsbredde på 90 cm) og kan udstyres med en on-board oplader (valgfrit). Kontrolelementernes farvekode og EASY Betjeningskontakten sikrer nem betjening. Alle indstillinger justeres på det store farvedisplay. For at beskytte mod operatørfejl kan der gives individuelle adgangsrettigheder via KIK-systemet. eco!efficiency-tilstand sparer vand og energi samt reducerer støjniveauet. Det valgfri tankrensningssystem sikrer hygiejnisk og nem rensning af tanken med beskidt vand, og den valgfri Auto Fill-funktion sparer tid, når rentvandstanken skal fyldes. (Dette er et konfigurationseksempel. Der fås forskellige konfigurationer.)
Funktioner og fordele
Robust sugehoved lavet af aluminium
Børstehoved med disc-system
Innovativt KIK-system
Energibesparende eco!efficiency mode
Stort farvedisplay
Auto-Fill (valgfrit)
Vælg mellem fire batterityper
Beholderrensesystem (valgfrit)
Indbygget oplader
Let at håndtere
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|900
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|1180
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|150 / 150
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|5400
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|3800
|Batteri (V)
|36
|Batteri køretid (h)
|max. 5
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Maksimal stigning. (%)
|10
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Børstetryk (g/cm²)
|89
|Vandforbrug (l/min)
|max. 7
|Lydniveau (dB(A))
|61
|Motorydelse (W)
|Op til 2400
|Tilladt totalvægt (kg)
|957
|Vægt uden tilbehør (kg)
|702
|Mål (L x B x H) (mm)
|1790 x 1080 x 1800
Scope of supply
- Disc-børste: 2 Stk.
- Indbygget oplader
- Sugelæber, buede
Udstyr
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- almindeligt kørelys i dagtimerne
- Type af sugelæber: Linatex®
- robust kofanger foran
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Nem betjeningskontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Shoppingcentre/gør-det-selv-centre
- Multifunktionelle parkeringsanlæg
- Til indvendig rengøring af containere og tanke i transport- og logistikbranchen, i landbrug, fødevareindustrien og kemikalieindustrien.
- Til rengøringsopgaver i fødevare- og kemikalieindustrien.