Den kompakte og meget manøvredygtige, batteridrevne ride-on gulvvasker B 150 R + D90 klarer sig imponerende, også omkring uhåndterligt interiør. Maskinen har to disc-børster (arbejdsbredde på 90 cm) og kan udstyres med en on-board oplader (valgfrit). Kontrolelementernes farvekode og EASY Betjeningskontakten sikrer nem betjening. Alle indstillinger justeres på det store farvedisplay. For at beskytte mod operatørfejl kan der gives individuelle adgangsrettigheder via KIK-systemet. eco!efficiency-tilstand sparer vand og energi samt reducerer støjniveauet. Det valgfri tankrensningssystem sikrer hygiejnisk og nem rensning af tanken med beskidt vand, og den valgfri Auto Fill-funktion sparer tid, når rentvandstanken skal fyldes. (Dette er et konfigurationseksempel. Der fås forskellige konfigurationer.)