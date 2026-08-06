kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG

Med den LPG-forsynede ride-on gulvvasker B 300 RI LPG med integreret fejefunktion takket være det 1045 mm brede rullebørstehoved. Områdeydeevnen er 16.550 m²/h.

Udstyret med en arbejdsbredde på op til 1755 cm og en ekstra stor rullebørste: Den kombinerede ride-on maskine B 300 RI LPG gør det muligt at vaske og feje i et enkelt trin og er derfor ideel til grundig rengøring og vedligeholdelsesrengøring af store områder. Takket være de valgfri sidebørster er det også muligt at rengøre tæt på væggene og helt inde i hjørnerne. Maskinen er miljøvenlig og økonomisk i brug med flydende gas (LPG), og den store vandtank på 300 liter gør det muligt at arbejde i lange intervaller med en områdeydeevne på op til 16.550 m²/t. En bred, buet skraber sikrer fremragende sugeevne, og den høje tømning garanterer enkel og meget praktisk bortskaffelse af snavset. En solid stålramme giver maskinen den robusthed, den har brug for, så den nemt kan overkomme også krævende opgaver.

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG: Skrubbe støvsugning og feje i en enkelt arbejdsproces
Skrubbe støvsugning og feje i en enkelt arbejdsproces
Dobbelt produktivitet af mand og maskine. Halvering af de arbejdede timer. Forfejning er ikke nødvendig.
kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG: Simpel høj beholder tømning af skraldespanden
Simpel høj beholder tømning af skraldespanden
Praktisk til operatøren. Ingen direkte kontakt med snavs. Tømning af skraldespanden foregår, mens du sidder.
kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG: Drejelige sidebørste / sideskrubbende dækbørster på begge sider af maskinen
Drejelige sidebørste / sideskrubbende dækbørster på begge sider af maskinen
Udvidelse af arbejdsbredden op til 1.755 mm. Tillader ydeevne på over 16.000 m² / t. Beskytter maskine og genstande.
Hævet kørestilling
  • Meget godt billede af overfladen, der skal rengøres.
  • Agile håndtering.
Økonomisk, forbrændingsmotor med flydende gas (LPG)
  • Lange uafbrudte perioder med arbejde.
  • Også velegnet til indendørs brug.
  • Uafhængig rengøring.
Solid stålramme
  • Robust maskine, der også er velegnet til mere tunge arbejdspladser.
Buede sugeklæber
  • Meget god sugning, selv i tætte kurver.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype LPG
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 1045 - 1755
Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm) 1755
Arbejdsbredde, opsug (mm) 1440
Vandtank rent/snavset vand (l) 300 / 300
Affaldsbeholder. (l) 180
Teoretisk kapacitetsområde (m²/h) 16550
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 12400
Batteritype startbatteri
Batteri (V/Ah) 12 / 80
Maksimal stigning. (%) 12
Rotationshastighed (rpm) 460 - 460
Børstetryk (kg) 25 - 150
Vandforbrug (l/min) max. 12
Lydniveau (dB(A)) 87
Tilladt totalvægt (kg) 2635
Mål (L x B x H) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Ruller: 2 Stk.
  • Sugelæber, buede

Udstyr

  • Selvkørende
  • Parkeringsbremse
  • Indbygget fejefunktion
  • Fejefunktion
  • 2-tank system
kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG
kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG
kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG
kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG
Videoer
Anvendelsesområder
  • Multifunktionelle parkeringsanlæg
  • Også til brug i åbne haller, eksterne lagre, lastrum og på byggepladser
  • Til industrien (støberier, cementanlæg), logistik og lagerrum, parkeringsanlæg og parkeringshuse i flere etager, bygningsindustrien, lufthavne og havne
  • Detailhandel
  • Også meget velegnet til logistik branche, f.eks. rengøring af lagerrum
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