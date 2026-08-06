kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I LPG
Med den LPG-forsynede ride-on gulvvasker B 300 RI LPG med integreret fejefunktion takket være det 1045 mm brede rullebørstehoved. Områdeydeevnen er 16.550 m²/h.
Udstyret med en arbejdsbredde på op til 1755 cm og en ekstra stor rullebørste: Den kombinerede ride-on maskine B 300 RI LPG gør det muligt at vaske og feje i et enkelt trin og er derfor ideel til grundig rengøring og vedligeholdelsesrengøring af store områder. Takket være de valgfri sidebørster er det også muligt at rengøre tæt på væggene og helt inde i hjørnerne. Maskinen er miljøvenlig og økonomisk i brug med flydende gas (LPG), og den store vandtank på 300 liter gør det muligt at arbejde i lange intervaller med en områdeydeevne på op til 16.550 m²/t. En bred, buet skraber sikrer fremragende sugeevne, og den høje tømning garanterer enkel og meget praktisk bortskaffelse af snavset. En solid stålramme giver maskinen den robusthed, den har brug for, så den nemt kan overkomme også krævende opgaver.
Funktioner og fordele
Skrubbe støvsugning og feje i en enkelt arbejdsprocesDobbelt produktivitet af mand og maskine. Halvering af de arbejdede timer. Forfejning er ikke nødvendig.
Simpel høj beholder tømning af skraldespandenPraktisk til operatøren. Ingen direkte kontakt med snavs. Tømning af skraldespanden foregår, mens du sidder.
Drejelige sidebørste / sideskrubbende dækbørster på begge sider af maskinenUdvidelse af arbejdsbredden op til 1.755 mm. Tillader ydeevne på over 16.000 m² / t. Beskytter maskine og genstande.
Hævet kørestilling
- Meget godt billede af overfladen, der skal rengøres.
- Agile håndtering.
Økonomisk, forbrændingsmotor med flydende gas (LPG)
- Lange uafbrudte perioder med arbejde.
- Også velegnet til indendørs brug.
- Uafhængig rengøring.
Solid stålramme
- Robust maskine, der også er velegnet til mere tunge arbejdspladser.
Buede sugeklæber
- Meget god sugning, selv i tætte kurver.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|LPG
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|1045 - 1755
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1755
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|1440
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|300 / 300
|Affaldsbeholder. (l)
|180
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|16550
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|12400
|Batteritype
|startbatteri
|Batteri (V/Ah)
|12 / 80
|Maksimal stigning. (%)
|12
|Rotationshastighed (rpm)
|460 - 460
|Børstetryk (kg)
|25 - 150
|Vandforbrug (l/min)
|max. 12
|Lydniveau (dB(A))
|87
|Tilladt totalvægt (kg)
|2635
|Mål (L x B x H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Ruller: 2 Stk.
- Sugelæber, buede
Udstyr
- Selvkørende
- Parkeringsbremse
- Indbygget fejefunktion
- Fejefunktion
- 2-tank system
Videoer
Anvendelsesområder
- Multifunktionelle parkeringsanlæg
- Også til brug i åbne haller, eksterne lagre, lastrum og på byggepladser
- Til industrien (støberier, cementanlæg), logistik og lagerrum, parkeringsanlæg og parkeringshuse i flere etager, bygningsindustrien, lufthavne og havne
- Detailhandel
- Også meget velegnet til logistik branche, f.eks. rengøring af lagerrum