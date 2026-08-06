Udstyret med en arbejdsbredde på op til 1755 cm og en ekstra stor rullebørste: Den kombinerede ride-on maskine B 300 RI LPG gør det muligt at vaske og feje i et enkelt trin og er derfor ideel til grundig rengøring og vedligeholdelsesrengøring af store områder. Takket være de valgfri sidebørster er det også muligt at rengøre tæt på væggene og helt inde i hjørnerne. Maskinen er miljøvenlig og økonomisk i brug med flydende gas (LPG), og den store vandtank på 300 liter gør det muligt at arbejde i lange intervaller med en områdeydeevne på op til 16.550 m²/t. En bred, buet skraber sikrer fremragende sugeevne, og den høje tømning garanterer enkel og meget praktisk bortskaffelse af snavset. En solid stålramme giver maskinen den robusthed, den har brug for, så den nemt kan overkomme også krævende opgaver.