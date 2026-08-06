Den meget kompakte BR 55/40 RS Bp Pack ”step-on” gulvvaskemaskine med kraftfulde 36 V batterier kombinerer manøvredygtigheden af en ”walk-behind” maskine med hastigheden på en ”ride-on” maskine. Den lille venderadius på ca. 120 cm gør den ideel til brug i smalle områder. Hævet førerposition for en klar visning. Effektiv radialbørster til fremragende gulvvaske ydeevne og rengøring i sprækker. Den integrerede fejeenhed gør tidskrævende forfejning unødvendig. Sugelæber, børster og sugefod kan ændres uden værktøj på få sekunder. Eco-mode kan vælges ved tryk på en knap. Batterier kan oplades hurtigt og nemt fra enhver standardstikkontakt med den integrerede oplader. Denne maskine er ideel til brug i supermarkeder, industri, offentlige bygninger og sundhedsfaciliteter.