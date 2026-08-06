kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack
Kompakt ”step-on” gulvvasker med radialbørster, 55 cm arbejdsbredde, 40 liter tank og ca. 120 cm venderadius. Med eco-mode til energibesparelse og miljøvenlig rengøring.
Den meget kompakte BR 55/40 RS Bp Pack ”step-on” gulvvaskemaskine med kraftfulde 36 V batterier kombinerer manøvredygtigheden af en ”walk-behind” maskine med hastigheden på en ”ride-on” maskine. Den lille venderadius på ca. 120 cm gør den ideel til brug i smalle områder. Hævet førerposition for en klar visning. Effektiv radialbørster til fremragende gulvvaske ydeevne og rengøring i sprækker. Den integrerede fejeenhed gør tidskrævende forfejning unødvendig. Sugelæber, børster og sugefod kan ændres uden værktøj på få sekunder. Eco-mode kan vælges ved tryk på en knap. Batterier kan oplades hurtigt og nemt fra enhver standardstikkontakt med den integrerede oplader. Denne maskine er ideel til brug i supermarkeder, industri, offentlige bygninger og sundhedsfaciliteter.
Funktioner og fordele
Kompakte dimensionerGodt overblik fra 30 cm forud for køretøjet. Til forudsigelig rengøring. Kompakte dimensioner tillader nem opbevaring og transport.
Med fejefunktionGroft snavs opsamles af 2 kontra-roterende ruller og opsamles i en affaldsbeholder. Groft snavs fjernes på forhånd med 2 ruller for at bevare sugekraften.
BrugervenligNem at bruge eco!efficiency tilstanden sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
Automatisk påfyldning-indstilling
- Nem forbindelse til vandforsyningen. Vandforsyningen stopper automatisk, når påfyldningen er færdig.
- Det sparer tid, da operatøren kan gøre andre job i mellemtiden.
Eco tilstand
- Sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
Nem at kontrollere
- Et kontrolpanel til alle justeringer. For nem håndtering og minimal træning.
nem overgang
- Sugelæber og børster kan udskiftes uden brug af værktøj
- Sugelæberne kan udskiftes meget hurtigt.
Ekstremt let at manøvrere
- Til fremragende manøvredygtighed, dækker et stort område og sikrer mindre efterfølgende rengøring.
Udfoldes helt
- For nem adgang til den frisk og beskidt vandtank samt batterierne.
- Beskidt vandtank er aftagelig.
Med batteri og oplader
- Klar-til-brug: herunder kraftige gelbatterier med matchende oplader til lang levetid.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|550
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|716
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|40 / 40
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|3025
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|2200
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|36 / 76
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|230
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|1200
|Børstetryk (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Vandforbrug (l/min)
|1,5
|Lydniveau (dB(A))
|60
|Motorydelse (W)
|max. 1480
|Tilladt totalvægt (kg)
|330
|Mål (L x B x H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Børstevalse: 2 Stk.
- Sugelæber, buede
- Batteri og oplader medfølger
Udstyr
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- Fejefunktion
- 2-tank system