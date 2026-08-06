kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack

Kompakt ”step-on” gulvvasker med radialbørster, 55 cm arbejdsbredde, 40 liter tank og ca. 120 cm venderadius. Med eco-mode til energibesparelse og miljøvenlig rengøring.

Den meget kompakte BR 55/40 RS Bp Pack ”step-on” gulvvaskemaskine med kraftfulde 36 V batterier kombinerer manøvredygtigheden af en ”walk-behind” maskine med hastigheden på en ”ride-on” maskine. Den lille venderadius på ca. 120 cm gør den ideel til brug i smalle områder. Hævet førerposition for en klar visning. Effektiv radialbørster til fremragende gulvvaske ydeevne og rengøring i sprækker. Den integrerede fejeenhed gør tidskrævende forfejning unødvendig. Sugelæber, børster og sugefod kan ændres uden værktøj på få sekunder. Eco-mode kan vælges ved tryk på en knap. Batterier kan oplades hurtigt og nemt fra enhver standardstikkontakt med den integrerede oplader. Denne maskine er ideel til brug i supermarkeder, industri, offentlige bygninger og sundhedsfaciliteter.

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack: Kompakte dimensioner
Kompakte dimensioner
Godt overblik fra 30 cm forud for køretøjet. Til forudsigelig rengøring. Kompakte dimensioner tillader nem opbevaring og transport.
kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack: Med fejefunktion
Med fejefunktion
Groft snavs opsamles af 2 kontra-roterende ruller og opsamles i en affaldsbeholder. Groft snavs fjernes på forhånd med 2 ruller for at bevare sugekraften.
kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack: Brugervenlig
Brugervenlig
Nem at bruge eco!efficiency tilstanden sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
Automatisk påfyldning-indstilling
  • Nem forbindelse til vandforsyningen. Vandforsyningen stopper automatisk, når påfyldningen er færdig.
  • Det sparer tid, da operatøren kan gøre andre job i mellemtiden.
Eco tilstand
  • Sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
Nem at kontrollere
  • Et kontrolpanel til alle justeringer. For nem håndtering og minimal træning.
nem overgang
  • Sugelæber og børster kan udskiftes uden brug af værktøj
  • Sugelæberne kan udskiftes meget hurtigt.
Ekstremt let at manøvrere
  • Til fremragende manøvredygtighed, dækker et stort område og sikrer mindre efterfølgende rengøring.
Udfoldes helt
  • For nem adgang til den frisk og beskidt vandtank samt batterierne.
  • Beskidt vandtank er aftagelig.
Med batteri og oplader
  • Klar-til-brug: herunder kraftige gelbatterier med matchende oplader til lang levetid.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 550
Arbejdsbredde, opsug (mm) 716
Vandtank rent/snavset vand (l) 40 / 40
Teoretisk kapacitetsområde (m²/h) 3025
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 2200
Batteritype vedligeholdelsesfri
Batteri (V/Ah) 36 / 76
Batteri køretid (h) max. 2,5
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 230
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Rotationshastighed (rpm) 1200
Børstetryk (kg/g/cm²) 24 / 315
Vandforbrug (l/min) 1,5
Lydniveau (dB(A)) 60
Motorydelse (W) max. 1480
Tilladt totalvægt (kg) 330
Mål (L x B x H) (mm) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Børstevalse: 2 Stk.
  • Sugelæber, buede
  • Batteri og oplader medfølger

Udstyr

  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • Fejefunktion
  • 2-tank system
kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack
kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack
kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack
kompakt gulvvaskemaskine BR 55/40 RS Bp Pack
Tilbehør
Rengøringsmidler