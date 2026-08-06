Gulvvaskeren B 50 W Bp compact har et særligt robust design. Børstehovedet og svaberen er fremstillet af holdbart støbt aluminium - hvilket giver en fremragende sugeevne selv på strukturerede overflader og i snævre kurver. R 55 børstehovedet med integreret fejefunktion sikrer optimale rengøringsresultater og rene gulve. Det kraftige 115 Ah AGM batteri driver walk-behind maskinen og gør det muligt at betjene maskinen i lang tid ad gangen.Walk-behind maskinens kompakte design giver et bedre overblik og en større manøvredygtighed, selv på meget snævre områder. Hjulstyringen gør betjeningen nem og forhindrer træthed hos brugeren. Det nye doseringssystem hjælper også med at dosere rengøringsmidler præcist, hvilket sparer penge og ressourcer. Den automatiske rensefunktion gør det muligt at rengøre tanken med beskidt vand uden at komme i kontakt med det, og den automatiske påfyldningsfunktion gør det nemt at fylde tanken med rent vand ved enhver vandhane med automatisk stopfunktion. Det er nemt at fylde op med rent vand ved enhver vandhane med universalslangen. Derudover er det nemt at tilgå avancerede indstillinger og information fra en smartphone med appen "Machine connect".