kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
B 50 W Bp compact gulvvasker til vådrengøring med robuste aluminiumskomponenter, kraftfuldt 115 Ah AGM batteri, doseringssystem, R 55 børstehoved og automatisk påfyldnings-/rensefunktion.
Gulvvaskeren B 50 W Bp compact har et særligt robust design. Børstehovedet og svaberen er fremstillet af holdbart støbt aluminium - hvilket giver en fremragende sugeevne selv på strukturerede overflader og i snævre kurver. R 55 børstehovedet med integreret fejefunktion sikrer optimale rengøringsresultater og rene gulve. Det kraftige 115 Ah AGM batteri driver walk-behind maskinen og gør det muligt at betjene maskinen i lang tid ad gangen.Walk-behind maskinens kompakte design giver et bedre overblik og en større manøvredygtighed, selv på meget snævre områder. Hjulstyringen gør betjeningen nem og forhindrer træthed hos brugeren. Det nye doseringssystem hjælper også med at dosere rengøringsmidler præcist, hvilket sparer penge og ressourcer. Den automatiske rensefunktion gør det muligt at rengøre tanken med beskidt vand uden at komme i kontakt med det, og den automatiske påfyldningsfunktion gør det nemt at fylde tanken med rent vand ved enhver vandhane med automatisk stopfunktion. Det er nemt at fylde op med rent vand ved enhver vandhane med universalslangen. Derudover er det nemt at tilgå avancerede indstillinger og information fra en smartphone med appen "Machine connect".
Funktioner og fordele
Meget kompakt maskineGodt overblik og stor manøvredygtighed Nem håndtering, sikker og robust til at forebygge skader.
Forbindelse/smartphone-appen "Machine Connect"Udvidet mængde funktioner og information. Ressourceovervågning, øget produktivitet, informative animationer til vedligeholdelse og fejlfinding. Justering af parametre, redigering af KIK-autorisationer.
Børstehoved og svaber fremstillet i støbt aluminiumRobuste og slidstærke komponenter. Mindre nedetid og højere produktivitet til lavere omkostninger.
Parabolsk svaber med Linatex-sugelæber
- Perfekt sugefunktion, selv på strukturerede overflader og i snævre kurver.
- Reduceret risiko for at glide og færre manuelle korrektioner
R 55 dobbelt rullebørste-hoved
- Højt kontakttryk og børstehastighed.
- Fremragende rengøringsresultater, inkl. dybderengøring og på strukturerede gulve.
- Integreret førfejningsfunktion.
Eco!Flow-system
- Mulighed for hastighedsafhængig vanddosering.
- Konsekvent gode rengøringsresultater, også i kurver.
"DOSE", nyt integereret doseringssystem til rengøringsmidler
- Præcis dosering af rengøringsmiddel.
- Konsekvent gode rengøringsresultater og effektive omkostningsbesparelser.
- Kontaktfri skift af rengøringsmidler takket være det lukkede system.
Automatisk tankrensningssystem
- Kontaktfri rensning af tanken med beskidt vand.
- Ingen stænkning.
Automatisk påfyldningssystem
- Hurtig og enkel påfyldning af tanken.
- Tidsbesparende rengøring og intet der flyder over, takket være automatisk stop.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|550
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|850
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|50 / 50
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|max. 3300
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|1980
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 115
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 10
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Kørehastighed (km/h)
|max. 6
|Rotationshastighed (rpm)
|965
|Børstetryk (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Vendebredde (mm)
|1400
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,6
|Lydniveau (dB(A))
|65
|Tilladt totalvægt (kg)
|235
|Vægt uden tilbehør (kg)
|175
|Mål (L x B x H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Scope of supply
- Ruller: 2 Stk.
- Batteri
- Oplader
- Sugelæber, buede
- Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem
Udstyr
- Fact
- DOSE
- Fejefunktion
- Selvkørende
- 2-tank system
- Tankrensningssystem
- Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
- brug ved hjælp af app
- Auto-Fill
- enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
- Type af sugelæber: Linatex®
- med hastighedsafhængig vanddossering
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- ekstremt støjsvag rullebørstehoved til støjfølsomme områder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- Nem betjeningskontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til bygningsrengøring, i detailhandlen eller i offentlige bygninger
- Velegnet til rengøring af gulve i kantiner, skoler og hospitaler
- Til vedligeholdelse og middelsvær rengøring, f.eks. i offentlige bygninger