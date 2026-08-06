kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51

B 50 W Bp compact gulvvasker til vådrengøring med robuste og holdbare aluminiumskomponenter, 80 Ah Li-Ion batteri og D 51 single-disc børstehoved.

Gulvvaskeren B 50 W Bp compact er ideel til effektiv rengøring af gulve og har et særligt robust design. Børstehovedet og svaberen er fremstillet af holdbart støbt aluminium – hvilket giver en fremragende sugeevne selv på strukturerede overflader og i snævre kurver. D 51 single-disc børstehovedet yder konsekvent enestående rengøringsresultater, rene gulve, almindelig vedligeholdelsesrengøring og middelsvær rengøring - selv i kontortiden. Det kraftige 80 Ah lithium-ion batteri driver walk-behind maskinen og gør det muligt at betjene den i lang tid. Det er nemt at påfylde rent vand ved enhver hane med universalslangen. Det kompakte design af walk-behind gulvvaskeren giver et bedre overblik og en bedre manøvredygtighed. Hjulstyringen gør betjeningen nem og forhindrer træthed hos brugeren. Derudover er det nemt at kontrollere avancerede indstillinger og information fra en smartphone med appen "Machine connect".

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Meget kompakt maskine
Meget kompakt maskine
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Forbindelse/smartphone-appen "Machine Connect"
Forbindelse/smartphone-appen "Machine Connect"
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51: Børstehoved og svaber fremstillet i støbt aluminium
Børstehoved og svaber fremstillet i støbt aluminium
Parabolsk svaber med Linatex-sugelæber
D 51 single-disc børstehoved
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 510
Arbejdsbredde, opsug (mm) 850
Vandtank rent/snavset vand (l) 50 / 50
Teoretisk kapacitetsområde (m²/h) max. 3060
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 1840
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,6 / 90
Batteri køretid (h) max. 2,5
Batteriopladningstid (h) ca. 7
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Kørehastighed (km/h) max. 6
Rotationshastighed (rpm) 140
Børstetryk (kg/g/cm²) 29 / 32
Vendebredde (mm) 1400
Vandforbrug (l/min) max. 2,5
Lydniveau (dB(A)) 65
Tilladt totalvægt (kg) 245
Vægt uden tilbehør (kg) 158,5
Mål (L x B x H) (mm) 1367 x 609 x 1082

Scope of supply

  • Disc-børste: 1 Stk.
  • Batteri
  • Oplader
  • Sugelæber, buede
  • Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium

Udstyr

  • Selvkørende
  • 2-tank system
  • brug ved hjælp af app
  • Type af sugelæber: Linatex®
  • Kärcher farve- og driftskoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
  • Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
  • Nem betjeningskontakt
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
Videoer
Anvendelsesområder
  • Perfekt til bygningsrengøring, i detailhandlen eller i offentlige bygninger
  • Velegnet til rengøring af gulve i kantiner, skoler og hospitaler
  • Til vedligeholdelse og middelsvær rengøring, f.eks. i offentlige bygninger
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