kompakt gulvvaskemaskine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
B 50 W Bp compact gulvvasker til vådrengøring med robuste og holdbare aluminiumskomponenter, 80 Ah Li-Ion batteri og R 55 børstehoved med integreret fejefunktion.
Gulvvaskeren B 50 W Bp compact er ideel til effektiv rengøring af gulve og har et særligt robust design. Børstehovedet og svaberen er fremstillet af holdbart støbt aluminium – hvilket giver en fremragende sugeevne selv på strukturerede overflader og i snævre kurver. R 55 børstehovedet med integreret fejefunktion sikrer optimale rengøringsresultater og rene gulve. Det kraftige 80 Ah lithium-ion batteri driver walk-behind maskinen og gør det muligt at betjene den i lang tid. Det er nemt at påfylde rent vand ved enhver hane med universalslangen. Det kompakte design af walk-behind gulvvaskeren giver et bedre overblik og en bedre manøvredygtighed. Hjulstyringen gør betjeningen nem og forhindrer træthed hos brugeren. Derudover er det nemt at kontrollere avancerede indstillinger og information fra en smartphone med appen "Machine connect".
Funktioner og fordele
Meget kompakt maskine
Forbindelse/smartphone-appen "Machine Connect"
Børstehoved og svaber fremstillet i støbt aluminium
Parabolsk svaber med Linatex-sugelæber
R 55 dobbelt rullebørste-hoved
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|550
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|850
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|50 / 50
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|max. 3300
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|1980
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Batteri køretid (h)
|max. 2
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 7
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Kørehastighed (km/h)
|max. 6
|Rotationshastighed (rpm)
|965
|Børstetryk (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Vendebredde (mm)
|1400
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,6
|Lydniveau (dB(A))
|65
|Tilladt totalvægt (kg)
|235
|Vægt uden tilbehør (kg)
|149
|Mål (L x B x H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Scope of supply
- Ruller: 2 Stk.
- Batteri
- Oplader
- Sugelæber, buede
- Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
Udstyr
- Fact
- Fejefunktion
- Selvkørende
- 2-tank system
- brug ved hjælp af app
- Type af sugelæber: Linatex®
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- ekstremt støjsvag rullebørstehoved til støjfølsomme områder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- Nem betjeningskontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til bygningsrengøring, i detailhandlen eller i offentlige bygninger
- Velegnet til rengøring af gulve i kantiner, skoler og hospitaler
- Til vedligeholdelse og middelsvær rengøring, f.eks. i offentlige bygninger