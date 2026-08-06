Gulvvaskeren B 50 W Bp compact er ideel til effektiv rengøring af gulve og har et særligt robust design. Børstehovedet og svaberen er fremstillet af holdbart støbt aluminium – hvilket giver en fremragende sugeevne selv på strukturerede overflader og i snævre kurver. R 55 børstehovedet med integreret fejefunktion sikrer optimale rengøringsresultater og rene gulve. Det kraftige 80 Ah lithium-ion batteri driver walk-behind maskinen og gør det muligt at betjene den i lang tid. Det er nemt at påfylde rent vand ved enhver hane med universalslangen. Det kompakte design af walk-behind gulvvaskeren giver et bedre overblik og en bedre manøvredygtighed. Hjulstyringen gør betjeningen nem og forhindrer træthed hos brugeren. Derudover er det nemt at kontrollere avancerede indstillinger og information fra en smartphone med appen "Machine connect".