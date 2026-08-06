Gulvvaskeren B 50 W Bp compact har et særligt robust design. Børstehovedet og svaberen er fremstillet af holdbart støbt aluminium - hvilket giver en fremragende sugeevne selv på strukturerede overflader og i snævre kurver. D 51 single-disc børstehovedet yder konsekvent enestående rengøringsresultater, rene gulve, almindelig vedligeholdelsesrengøring eller middelsvær rengøring. Det kraftige 80 Ah lithium-ion batteri gør det muligt at betjene walk-behind maskinen i lang tid ad gangen. Hurtigladerfunktionen reducerer unødvendig opladningstid og lange nedetider. Det kompakte design giver et bedre overblik og en bedre manøvredygtighed. Hjulstyringen gør betjeningen nem og forhindrer fysisk anstrengelse. Det nye doseringssystem "Dose" hjælper også med at dosere rengøringsmidler præcist, hvilket sparer penge og ressourcer. Den automatiske rensefunktion gør det muligt at rengøre tanken med beskidt vand uden at komme i kontakt med det. Universalslangen og det automatiske påfyldningssystem gør det nemt at fylde tanken med rent vand ved enhver vandhane med indbygget stopfunktion. Derudover er det nemt at tilgå avancerede indstillinger og information fra appen "Machine connect".