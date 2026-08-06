kompakt gulvvaskemaskine B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
B 50 W Bp compact gulvvasker til rengøring af gulve. Aluminiumskomponenter, 80 Ah Li-Ion batteri, hurtigladerfunktion, doseringssystem, D 51 disc børstehoved og automatisk påfyldnings-/rensefunktion.
Gulvvaskeren B 50 W Bp compact har et særligt robust design. Børstehovedet og svaberen er fremstillet af holdbart støbt aluminium - hvilket giver en fremragende sugeevne selv på strukturerede overflader og i snævre kurver. D 51 single-disc børstehovedet yder konsekvent enestående rengøringsresultater, rene gulve, almindelig vedligeholdelsesrengøring eller middelsvær rengøring. Det kraftige 80 Ah lithium-ion batteri gør det muligt at betjene walk-behind maskinen i lang tid ad gangen. Hurtigladerfunktionen reducerer unødvendig opladningstid og lange nedetider. Det kompakte design giver et bedre overblik og en bedre manøvredygtighed. Hjulstyringen gør betjeningen nem og forhindrer fysisk anstrengelse. Det nye doseringssystem "Dose" hjælper også med at dosere rengøringsmidler præcist, hvilket sparer penge og ressourcer. Den automatiske rensefunktion gør det muligt at rengøre tanken med beskidt vand uden at komme i kontakt med det. Universalslangen og det automatiske påfyldningssystem gør det nemt at fylde tanken med rent vand ved enhver vandhane med indbygget stopfunktion. Derudover er det nemt at tilgå avancerede indstillinger og information fra appen "Machine connect".
Funktioner og fordele
50 A hurtiglader til lithium-ion batterier
Forbindelse/smartphone-appen "Machine Connect"
Børstehoved og svaber fremstillet i støbt aluminium
Parabolsk svaber med Linatex-sugelæber
D 51 single-disc børstehoved
Eco!Flow-system
"DOSE", nyt integereret doseringssystem til rengøringsmidler
Automatisk tankrensningssystem
Automatisk påfyldningssystem
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|510
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|850
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|50 / 50
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|max. 3060
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|1840
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Kørehastighed (km/h)
|max. 6
|Rotationshastighed (rpm)
|140
|Børstetryk (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Vendebredde (mm)
|1400
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,5
|Lydniveau (dB(A))
|65
|Tilladt totalvægt (kg)
|245
|Vægt uden tilbehør (kg)
|173
|Mål (L x B x H) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Batteri
- Batteri og oplader medfølger
- Hurtigoplader
- Sugelæber, buede
- Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem
Udstyr
- DOSE
- Selvkørende
- 2-tank system
- Tankrensningssystem
- Rentvands-niveauindikator: Via vandtryk
- brug ved hjælp af app
- Auto-Fill
- enhed til mindre dosering af rengøringsmiddel op til 0,25%
- Type af sugelæber: Linatex®
- med hastighedsafhængig vanddossering
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
- Nem betjeningskontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til bygningsrengøring, i detailhandlen eller i offentlige bygninger
- Velegnet til rengøring af gulve i kantiner, skoler og hospitaler
- Til vedligeholdelse og middelsvær rengøring, f.eks. i offentlige bygninger