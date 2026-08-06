kompakt gulvvaskemaskine BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
Gulvvaskemaskine med børstehoved og arbejdsbredde på 51 cm, tank til rent og snavset vand på 55 liter og et vedligeholdelsesfrit batteri (80 Ah). Rengør op til 2000 m² i timen.
Robust, kompakt, alsidig og brugervenlig: vores batteridrevne gå-bag-gulvvaskemaskine BD 50/55 W Classic Pack imponerer under vedligeholdelsesrengøring forskellige steder. Uanset om det er inden for detailhandel eller industri: skivebørstehovedet med 51 cm arbejdsbredde og 27 kg kontakttryk, de to store 55-liters tanke samt den 850 mm brede gummiskraber sikrer fremragende rengøringsresultater. Skivebørstehoved og gummiskraber er fremstillet af aluminium af høj kvalitet og designet til at holde meget længe. Det fremragende udsyn over det område, der skal rengøres, det integrerede træk og det komfortable firehjulssystem understreger på imponerende vis den høje brugervenlighed af BD 50/55 W Classic Pack. BD 50/55 W Classic Pack leveres med et langtidsholdbart Gel-batteri med 76 Ah kapacitet, som kan oplades ved hjælp af en medfølgende ekstern batterioplader.
Funktioner og fordele
Justerbart børstehoved i aluminiumTil fremragende rengøringspræstation. Ekstremt robust design. Materialer i høj kvalitet med lang holdbarhed.
Firhjuls-system med tohjulstrækMeget nem at transportere Øger brugervenligheden og mindsker den fysiske indsats. Ideel til langvarig brug, uden man bliver træt.
Letforståelig betjeningDet er nemt at starte maskinen. Mindsker krav til træning og den tid, det tager at lære den at kende. Betjeningsfejl er næsten udelukket takket være det letforståelige koncept.
Almindelig buet skraber
- Hurtig tørring takket være mindre vand på gulvet efter rengøring.
- Minimerer risikoen for at glide på områder, der netop er rengjort.
- Øger sugekraft og sikkerhed.
Ergonomisk udformet
- Til folk med forskellig højde.
- Øger brugerkomforten.
- Gør rengøringen mere effektiv.
Robust standard-chassis
- Høj kvalitet forebygger misdannelser.
- Øger driftssikkerheden.
- Mindre vedligeholdelse og lavere omkostninger.
Unikt designet sugesystem
- Nem at vedligeholde.
- Reducerer driftsstøj.
- Øger brugervenligheden.
Separat system med skidtvandstank
- Meget nem rengøring.
- Øger hygiejnen.
Ferskvandslåg med dosering af rengøringsmiddel
- Til nem og præcis dosering af rengøringsmidler.
- Lavere forbrug af rengøringsmidler og lavere omkostninger.
Praktisk base
- Til at bære forskelligt tilbehør.
- Redskaber til manuel rengøring er altid inden for rækkevidde.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|510
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|850
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|55 / 55
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|max. 2550
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|1530
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 76
|Batteri køretid (h)
|max. 2
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 8,7
|Kørehastighed (km/h)
|max. 6
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Børstetryk (kg)
|27
|Vendebredde (mm)
|1400
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,6
|Lydniveau (dB(A))
|65,2
|Tilladt totalvægt (kg)
|240
|Vægt uden tilbehør (kg)
|152
|Mål (L x B x H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Inklusive batteri og oplader
- Robust trykstøbt sugeenhed i aluminium
Udstyr
- Selvkørende
- 2-tank system
- Type af sugelæber: Linatex®
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Home Base kroge og klik-opbevaring af moppe o.lign.
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til byggeserviceentreprenører til brug i offentlige bygninger eller kontorer.
- Til brug i hoteller og i caterinng-branchen, detailhandlen og i bilforhandlere
- Til rengøring i sundhedssektoren, i transportbranchen og i industrien