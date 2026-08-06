Robust, kompakt, alsidig og brugervenlig: vores batteridrevne gå-bag-gulvvaskemaskine BD 50/55 W Classic Pack imponerer under vedligeholdelsesrengøring forskellige steder. Uanset om det er inden for detailhandel eller industri: skivebørstehovedet med 51 cm arbejdsbredde og 27 kg kontakttryk, de to store 55-liters tanke samt den 850 mm brede gummiskraber sikrer fremragende rengøringsresultater. Skivebørstehoved og gummiskraber er fremstillet af aluminium af høj kvalitet og designet til at holde meget længe. Det fremragende udsyn over det område, der skal rengøres, det integrerede træk og det komfortable firehjulssystem understreger på imponerende vis den høje brugervenlighed af BD 50/55 W Classic Pack. BD 50/55 W Classic Pack leveres med et langtidsholdbart Gel-batteri med 76 Ah kapacitet, som kan oplades ved hjælp af en medfølgende ekstern batterioplader.