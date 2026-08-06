Udstyret med komponenter af høj kvalitet som et dobbelt-disk børstehoved med justerbart børstetryk og aluminiumsgummiskraberen, leverer vores batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp Pack skubbe-gulvvaskemaskine imponerende gode resultater. En 75-liters tank og integreret, vedligeholdelsesfrit 105 Ah Gel-batteri sikrer meget lange driftstider. Det kompakte design giver optimal manøvredygtighed for den alsidige maskine, mens det robuste design sikrer, at den kan bruges selv til hårde rengøringsopgaver. Den er meget enkel at bruge og vedligeholde, hvilket gør maskinen ekstremt brugervenlig.