kompakt gulvvaskemaskine BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Det integrerede gelbatteri med 105 Ah kapacitet sikrer, at vores BD 70/75 W Classic Bp Pack skubbe-gulvvaskemaskine har lange driftstider. Robust, alsidig maskine.
Udstyret med komponenter af høj kvalitet som et dobbelt-disk børstehoved med justerbart børstetryk og aluminiumsgummiskraberen, leverer vores batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp Pack skubbe-gulvvaskemaskine imponerende gode resultater. En 75-liters tank og integreret, vedligeholdelsesfrit 105 Ah Gel-batteri sikrer meget lange driftstider. Det kompakte design giver optimal manøvredygtighed for den alsidige maskine, mens det robuste design sikrer, at den kan bruges selv til hårde rengøringsopgaver. Den er meget enkel at bruge og vedligeholde, hvilket gør maskinen ekstremt brugervenlig.
Funktioner og fordele
Børstehovedet og squeegee er fremstillet af langtidsholdbart aluminium
- Robust maskinkoncept til hårde arbejdsforhold med lave svigtfrekvenser.
- Også udviklet til applikationer under barske forhold.
Ekstremt simpelt driftskoncept
- Alle maskinfunktioner kan betjenes ved hjælp af kontakter, knapper og knapper.
- Farvekodede betjeningsstoffer giver nem betjening og korte indbe-og undertræt tider.
Kompakt og robust design
- Meget alsidig, nem at manøvrere maskine, der giver et godt overblik.
- Reducerer risikoen for at beskadige maskinen eller udstyret.
Børstekontakttryk kan justeres efter behov
- Kontakttrykket kan øges fra 30 til 50 kg efter behov.
- Lavere kontakttryk, når der kun er lidt snavs, eller hvis gulvet er sart.
- Højt kontakttryk for genstridig snavs eller fjernelse af belægning.
Med vedligeholdelsesfrit 105 Ah Gel-batteri og ekstern batterioplader.
- Enkel batteriteknologi til brug i en lang række situationer.
- Tillader lange perioder med brug og øger effektiviteten og produktiviteten.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|705
|Arbejdsbredde, opsug (mm)
|1030
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|75 / 75
|Teoretisk kapacitetsområde (m²/h)
|max. 3525
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|2115
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 115
|Batteri køretid (h)
|max. 2,2
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 12,4
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Kørehastighed (km/h)
|max. 5
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Børstetryk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Vendebredde (mm)
|1550
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,75
|Lydniveau (dB(A))
|63 - 65
|Motorydelse (W)
|max. 1850
|Tilladt totalvægt (kg)
|325
|Vægt uden tilbehør (kg)
|78
|Mål (L x B x H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Disc-børste: 2 Stk.
- Batteri
- Inklusive batteri og oplader
- Sugelæbe, krummet form
Udstyr
- Selvkørende
- 2-tank system
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af butikker, indkøbscentre og isenkræmmere
- Ideel til rengøring af lufthavne, i industrien og i transportbranchen
- Velegnet til byggeserviceentreprenører, f.eks.