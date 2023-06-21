Mere fleksibel. Mere komfortabel. Bedre.
Den nye systemløsning til rengøring af facade, glas, solsystem og gulve.
Vores nye systemløsning bestående af børster, teleskopiske lanser, tilbehør og adaptere gør det nu muligt at anvende forskellige rengøringstyper til forskellige rengøringsopgaver. Uanset om det er med lavt, middel eller højt tryk eller også til støvsugning: Aldrig før har rengøringen af facader, glasoverflader, solpaneler og gulve været mere fleksibel og også mere behagelig og grundig på svært tilgængelige steder.
Rullebørster. Forbedrer rengøringsydelsen. Ganske enkelt.
Den vanddrevne mekanisme til roterende børsteruller udvider anvendelsesmulighederne for vores professionelle højtryksrenser - selv de mindste højtryksrensere med lavere vandgennemstrømning. Drevet med integreret spraybar til perfekt vandafledning muliggør brugen af børstevedhæftninger med forskellige hårdheder, som er meget lette at skifte takket være det hurtigskiftende system og sikkert kan tilsluttes drivsystemet. Børsterullen kan valgfrit monteres direkte på spraylanse eller på en teleskoplanse. Vedhæftningerne er velegnede, afhængigt af versionen, til krævende rengøringsopgaver på solsystemer, glasoverflader og ru facader samt til terrasser med sten- eller træoverflader. Ved facade rengøring vender børsterne automatisk opad, hvilket reducerer brugerens fysiske anstrengelse.
Opdag også vores iSolar-serie (kun solrens er muligt):
Børster. Allsidige løsninger. Til enhver rengøringssituation.
Vores alsidige børster fås i forskellige hårdhedsgrader og til næsten enhver rengøringsopgave. Når du rengør følsomme glasoverflader eller solpaneler med almindeligt vand eller osmosevand, sikrer to lavtrykdyser optimal vandafledning mellem børstehårene. En højtrykdyse, der er inkluderet i leveringsomfanget, tillader også brug af en højtryksrenser til særligt kraftig snavs. Maksimal alsidighed til effektive rengøringsopgaver.
Teleskoplanser. Maksimal fleksibilitet. Overalt.
Ét system, fire rengøringstyper: Med vores multifunktionelle teleskoplanser når vi ikke kun de fjerneste steder under lavtryksrensning med almindeligt vand eller osmosevand. Valgfrie vedhæftningssæt og adaptere tillader også brug af mellem- og højtryksapplikationer og endda våd- og tørsugere fra Kärcher og giver dig dermed den fleksibilitet, du har brug for til enhver opgave.
Maksimal kontrol
Spændekraften kan indstilles individuelt, og der kræves ikke yderligere værktøj. Hvert spændeelement har en separat indstillingsskrue.
Maksimal sikkerhed
Vores innovative anti-spin-funktion forhindrer pålideligt uønsket drejning af teleskoplansernes elementer, hvilket letter håndteringen på lang sigt.
Maksimal ergonomi
Højtryksslangen føres kontinuerligt ud takket være det roterbare grundelement. Dette reducerer laterale kræfter og mindsker den fysiske anstrengelse for brugeren.
Teleskoplanser
TL-adapter
Bæreramme. Træthedfri arbejdsstilling. Universal.
Træthedfri arbejde og øget produktivitet: Den universelle bæreramme består af en polstret sele, der bæres komfortabelt på ryggen med en fjederudligner og en krog til at sikre redskaber og værktøjer. Bæresystemet overfører vægten af teleskoplanser, højtrykslanse eller haveværktøjer til hele overkroppen på operatøren, så den nødvendige kraftanvendelse i armene næsten elimineres. Fjederudligneren med et udtrækkbart og udvideligt stålkabel sikrer, at kraftoverførslen fleksibelt tilpasses den ønskede arbejdsstilling.