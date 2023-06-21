Mere fleksibel. Mere komfortabel. Bedre.

Rullebørster. Forbedrer rengøringsydelsen. Ganske enkelt.

Den vanddrevne mekanisme til roterende børsteruller udvider anvendelsesmulighederne for vores professionelle højtryksrenser - selv de mindste højtryksrensere med lavere vandgennemstrømning. Drevet med integreret spraybar til perfekt vandafledning muliggør brugen af børstevedhæftninger med forskellige hårdheder, som er meget lette at skifte takket være det hurtigskiftende system og sikkert kan tilsluttes drivsystemet. Børsterullen kan valgfrit monteres direkte på spraylanse eller på en teleskoplanse. Vedhæftningerne er velegnede, afhængigt af versionen, til krævende rengøringsopgaver på solsystemer, glasoverflader og ru facader samt til terrasser med sten- eller træoverflader. Ved facade rengøring vender børsterne automatisk opad, hvilket reducerer brugerens fysiske anstrengelse.