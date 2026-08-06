Højtryksrenser HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 C er en enfaset hedvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med en 4-polet, vandkølet elmotor, betjening med én knap og eco!efficiency-tilstand.
HDS 6/14-4 C er en kraftig enfaset hedvandshøjtryksrenser i HDS-kompaktklassen med en 4-polet, vandkølet elmotor, økonomisk eco!efficiency-tilstand og intuitiv betjening med én knap. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger det nødvendige tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og et over 1 meter langt stålrør samt EASY!Lock-hurtigspænderne sikrer ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer, så man ikke bliver træt af at arbejde. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan tilpasses efter opgaven og kan justeres direkte på selve aftrækkerpistolen takket være servostyring. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 6/14-4 C er designet til daglig brug under barske forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle giver høj manøvredygtighed. Der er opbevaringsmuligheder til tilbehør.
Funktioner og fordele
Effektivitet
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Driftssikkerhed
Pålidelighed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|280 - 560
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Maksimalt tryk (bar)
|200
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,4
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|3,6
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|2,9
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|15
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|121,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|133,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Lang levetid
- SDS-system
- Højtrykslanse
- Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer