Den primære fordel ved den nye opretstående serie af hedvandsrensere er det horisontale maskinkoncept. Det sikrer lav vægt, kompakte mål og gør det nemt at læsse og transportere maskinen. Den kan også fint transporteres liggende i en stationcar. Takket være den kompakte størrelse optager disse maskiner et minimum at plads under opbevaring. Store hjul og ergonomisk udformet trække-/skubbehåndtag sikrer fremragende manøvredygtighed og mobilitet, selv på vanskelige overflader. Den trecylindrede, aksiale højtrykspumpe er udstyret med hærdede stempler af rustfrit stål og et cylinderhoved af messing. En trykafbryder slukker automatisk for maskinen, når pistolen ikke er i brug. Dermed mindskes belastningen på komponenterne, og levetiden forlænges. Højtrykspumpe, brænderventilator og oliepumpe drives af en elektrisk motor og kombineres til en fremdriftsenhed. Dette princip sikrer ikke blot en meget kompakt enhed og stor ydelse, men gør også disse enheder særdeles driftssikre. Kendetegnende for Kärchers gennemprøvede kedelteknologi er den høje ydelse og det minimale pladsbehov samt overholdelse af alle lovmæssige emissionsgrænser. Enkeltfase-enhed med luftkølet elektrisk motor. Trecylindret aksialpumpe med hærdede rustfri stålstempler. Kemikalier tilsættes ved lavt tryk.