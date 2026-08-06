HDS 5/13 U: Den billigste af vores hedvandshøjtryksrensere imponerer med sit smarte og nyskabende opretstående design. Den horisontale udformning gør maskinen meget kompakt og giver en lavere vægt. Maskinen kan dermed nemt transporteres i en stationcar, og de store hjul og håndtaget gør den utroligt mobil selv på ujævne underlag. Den leverer effektiv rengøring takket være en kombination af patenteret dyseteknologi, turboblæser og forbedret pumpeeffektivitet. Maskinen er utroligt nem at bruge takket være EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere brugerens gribekraft til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør den fem gange hurtigere at klargøre og skille ad end ved brug af konventionel skruelukning. Derudover er den nem at bruge, og strålerøret er nemt at opbevare.