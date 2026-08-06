Højtryksrenser HDS 5/13 U
Den prisgunstige hedvandshøjtryksrenser HDS 5/13 U imponerer med et driftstryk på 130 bar. Det nye, opretstående design sikrer fremragende mobilitet og ergonomi.
HDS 5/13 U: Den billigste af vores hedvandshøjtryksrensere imponerer med sit smarte og nyskabende opretstående design. Den horisontale udformning gør maskinen meget kompakt og giver en lavere vægt. Maskinen kan dermed nemt transporteres i en stationcar, og de store hjul og håndtaget gør den utroligt mobil selv på ujævne underlag. Den leverer effektiv rengøring takket være en kombination af patenteret dyseteknologi, turboblæser og forbedret pumpeeffektivitet. Maskinen er utroligt nem at bruge takket være EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere brugerens gribekraft til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør den fem gange hurtigere at klargøre og skille ad end ved brug af konventionel skruelukning. Derudover er den nem at bruge, og strålerøret er nemt at opbevare.
Funktioner og fordele
Innovativt opretstående design
Vand, fintfilter
Kompakt design.
Løsninger til sikker opbevaring af tilbehør
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500
|Driftstryk (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,6
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|3,1
|Brændstoftank (l)
|6,5
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|69
|Vægt inkl. emballage (kg)
|77,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Knap til styring af tryk
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer