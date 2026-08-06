Højtryksrenser HDS 5/13 UX
Med et arbejdstryk på 130 bar og indbygget slangerulle med 15 m slange imponerer den prisoverkommelige HDS 5/13 UX hedvandsrenser i et innovativt opretstående design.
HDS 5/13 UX: Basismodellen i klassen af hedvandsrensere imponerer med sit sofistikerede og innovative opretstående design. Denne type horisontale maskine design resulterer i reduceret vægt og meget kompakte dimensioner. Det gør maskinen meget nem at transportere i bil og – takket være de store hjul og skubbehåndtag – meget mobil på ujævne overflader. Højeffektiv rengøringsydeevne er garanteret af kombinationen af patenteret dyse teknologi, turbo blæser, øget pumpe effektivitet og en kraftfuld Dirt Blaster. Med EASY!Force højtrykspistolen, som gør brug af højtryksstrålens rekylkraft, for at reducere holdekraften for operatøren til nul, samt EASY!Lock hurtig tilslutning, som gør opsætning og demontering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser, maskinen er meget praktisk at bruge. Nem betjening, opbevaringsmuligheder til slange- og sprøjtelanse og en indbygget slangerulle med 15 meter trykslange supplerer maskinens omfattende udstyr.
Funktioner og fordele
Kompakt design.
Vand, fintfilter
Indbygget slangetromle
Innovativt opretstående design
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500
|Driftstryk (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,6
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|3,1
|Brændstoftank (l)
|6,5
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|73,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|83,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|618 x 1163 x 994
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Knap til styring af tryk
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer