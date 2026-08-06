HDS 5/13 UX: Basismodellen i klassen af hedvandsrensere imponerer med sit sofistikerede og innovative opretstående design. Denne type horisontale maskine design resulterer i reduceret vægt og meget kompakte dimensioner. Det gør maskinen meget nem at transportere i bil og – takket være de store hjul og skubbehåndtag – meget mobil på ujævne overflader. Højeffektiv rengøringsydeevne er garanteret af kombinationen af patenteret dyse teknologi, turbo blæser, øget pumpe effektivitet og en kraftfuld Dirt Blaster. Med EASY!Force højtrykspistolen, som gør brug af højtryksstrålens rekylkraft, for at reducere holdekraften for operatøren til nul, samt EASY!Lock hurtig tilslutning, som gør opsætning og demontering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser, maskinen er meget praktisk at bruge. Nem betjening, opbevaringsmuligheder til slange- og sprøjtelanse og en indbygget slangerulle med 15 meter trykslange supplerer maskinens omfattende udstyr.