Højtryksrenser ProHD 400
ProHD 400 er et kompakt powerhouse lavet efter et professionelt kvalitetsniveau. Velegnet til vandret og lodret betjening og er meget mobil. Med messing cylinderhoved, bærehåndtag og automatisk trykaflastning.
Den behageligt lette ProHD 400 højtryksrenser kombinerer kraft med kompakthed og imponerer med fremragende mobilitet. Den er alsidig og designet til brug i lodret eller vandret position. Maskinen har et praktisk ekstra håndtag, der gør det praktisk og nemt at indlæse og transportere. Det automatiske trykaflastningssystem på ProHD 400 beskytter komponenterne og forlænger maskinens levetid. Det har også en positiv effekt på reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne og sikrer en betydeligt lettere brug af højtrykspistolen. Den 3-stemplede aksiale pumpe er udstyret med et robust messingcylinderhoved og fungerer ekstremt pålideligt. Den smarte tilbehørsopbevaring omfatter et dyserum, skrueforbindelser til overfladrensere og en gummibånd til fastgørelse af højtryksslangen. Der er også et praktisk teleskopisk skubbehåndtag, der gør opbevaring og transport lettere og sparer plads.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Første-klasses mobilitetDet praktiske håndtag gør maskinen let at flytte. Meget kompakt design og lav vægt.
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Separat parkerings- og transportposition. Maksimal stabilitet ved vandret brug.
Robust kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
Praktisk opbevaring af tilbehør
- Skrueforbindelser (M18 x 1,5) til opbevaring af terrasserenseren direkte på maskinen.
- Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
- Praktisk opbevaring af ledningen på bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Driftstryk (bar/MPa)
|130 / 13
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|170 / 17
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,3
|Strømkabel (m)
|5
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|21,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|23,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Knap til styring af tryk
Tilbehør
Rengøringsmidler
ProHD 400 reservedele
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