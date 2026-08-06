En Dirt Blaster til hurtig håndtering af genstridigt snavs leveres med den bærbare HD 5/11 P Plus højtryksrenser. Den pålidelige tre-stemplede aksialpumpe er udstyret med en høj kvalitet messing topstykke. Den kompakte, lette og meget mobile maskine kan betjenes både vandret og lodret og er derfor meget alsidig. Nye innovationer garanterer ubesværet drift og tidsbesparende opsætning og demontering: Mens EASY!Force højtrykspistol gør brug af rekylkraften fra højtryksstrålen for at reducere holdekraften til nul, EASY!Lock hurtig tilslutning gør håndtering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser uden at miste nogen robusthed eller lang levetid. Et automatisk trykaflastningssystem beskytter komponenterne, forlænger maskinens levetid, reducerer reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne og sænker slagkraften på højtrykspistolen. Det betyder også, at maskinen kræver mindre plads. Den sofistikerede tilbehørsopbevaring tilbyder en række praktiske muligheder og afrunder den omfattende udstyrspakke.