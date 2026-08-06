Højtryksrenser HD 5/11 P Plus
Kompakt, mobil og let HD 5/11 P Plus højtryksrenser. Med dirt blaster, messing topstykke, bærehåndtag og automatisk trykaflastning. Til lodret og vandret betjening.
En Dirt Blaster til hurtig håndtering af genstridigt snavs leveres med den bærbare HD 5/11 P Plus højtryksrenser. Den pålidelige tre-stemplede aksialpumpe er udstyret med en høj kvalitet messing topstykke. Den kompakte, lette og meget mobile maskine kan betjenes både vandret og lodret og er derfor meget alsidig. Nye innovationer garanterer ubesværet drift og tidsbesparende opsætning og demontering: Mens EASY!Force højtrykspistol gør brug af rekylkraften fra højtryksstrålen for at reducere holdekraften til nul, EASY!Lock hurtig tilslutning gør håndtering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser uden at miste nogen robusthed eller lang levetid. Et automatisk trykaflastningssystem beskytter komponenterne, forlænger maskinens levetid, reducerer reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne og sænker slagkraften på højtrykspistolen. Det betyder også, at maskinen kræver mindre plads. Den sofistikerede tilbehørsopbevaring tilbyder en række praktiske muligheder og afrunder den omfattende udstyrspakke.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Første-klasses mobilitetDet praktiske håndtag gør maskinen let at flytte. Kompakt konstruktion og lav vægt.
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Separat parkerings- og transportposition. Maskinen tilbyder maksimal stabilitet i horisontal brug.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|490
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|110 / 11
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|160 / 16
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,2
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|20,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Rotor jet
Udstyr
- Knap til styring af tryk
Anvendelsesområder
- Rengøring af facader
- Byggepladser
- Gulv og væg rensning
- Udendørsareal
- Køretøjer
- Maskiner og enheder