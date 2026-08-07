Kompakt og alsidig HD 5/15 CX Plus koldtvands Højtryksrenser fra Kärcher Velegnet til både lodret og vandret drift grundet dens fremragende mobilitet. Udstyret med tilbehørsopbevaring, messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning sikrer en lang levetid. EASY!Force højtrykspistolen - Gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock - Hurtig tilslutning, fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning, uden at det går ud over kvaliteten