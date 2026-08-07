Højtryksrenser HD 5/15 CX
Praktisk, mobil og alsidig: HD 5/15 CX Plus koldtvandsrenser til horisontalt og vertikalt brug. Med tilbehørsopbevaring, messingcylinderhoved og automatisk trykaflastning.
Kompakt og alsidig HD 5/15 CX Plus koldtvands Højtryksrenser fra Kärcher Velegnet til både lodret og vandret drift grundet dens fremragende mobilitet. Udstyret med tilbehørsopbevaring, messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning sikrer en lang levetid. EASY!Force højtrykspistolen - Gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock - Hurtig tilslutning, fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning, uden at det går ud over kvaliteten
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Mobil
- Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere.
- Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare
- Kompakt konstruktion
Fleksibel
- Kan anvendes lodret og vandret.
- Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet.
- Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Indbygget slangetromle med 15 m højtryksslange. Giver stor arbejdsradius og nem opbevaring (CX modellerne).
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500
|Tilløbstemperatur (°C)
|Op til 60
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|200 / 20
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,8
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|27,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|30,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Slangeoprul.
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Knap til styring af tryk