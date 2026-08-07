Højtryksrenser HD 5/15 CX

Praktisk, mobil og alsidig: HD 5/15 CX Plus koldtvandsrenser til horisontalt og vertikalt brug. Med tilbehørsopbevaring, messingcylinderhoved og automatisk trykaflastning.

Kompakt og alsidig HD 5/15 CX Plus koldtvands Højtryksrenser fra Kärcher Velegnet til både lodret og vandret drift grundet dens fremragende mobilitet. Udstyret med tilbehørsopbevaring, messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning sikrer en lang levetid. EASY!Force højtrykspistolen - Gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock - Hurtig tilslutning, fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning, uden at det går ud over kvaliteten

Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
  • Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
  • EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Mobil
  • Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere.
  • Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare
  • Kompakt konstruktion
Fleksibel
  • Kan anvendes lodret og vandret.
  • Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet.
  • Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
  • Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
  • Kvalitets cylinderhoved af messing.
  • Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
  • Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
  • Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
  • Indbygget slangetromle med 15 m højtryksslange. Giver stor arbejdsradius og nem opbevaring (CX modellerne).
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 500
Tilløbstemperatur (°C) Op til 60
Driftstryk (bar/MPa) 150 / 15
Maksimalt tryk (bar/MPa) 200 / 20
Tilsluttet effekt (kW) 2,8
Strømkabel (m) 5
Vandindløb 3/4″
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 27,5
Vægt inkl. emballage (kg) 30,4
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force
  • Højtryksslangens længde: 15 m
  • Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
  • Sprøjtelanse: 840 mm

Udstyr

  • Slangeoprul.
  • Rengøringsmiddel funktion: Sug
  • Knap til styring af tryk
Højtryksrenser HD 5/15 CX
Højtryksrenser HD 5/15 CX
Højtryksrenser HD 5/15 CX
Højtryksrenser HD 5/15 CX
Højtryksrenser HD 5/15 CX
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