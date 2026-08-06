Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer. Endelig - arbejde uden at blive træt: Medhøjtrykspistolen.Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.

Mobil Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion