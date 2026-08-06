Højtryksrenser HD 5/17 CX Plus
Perfekt til at fjerne meget fastgroet snavs.
Den kompakte, lette og alsidige HD 5/17 CX Plus koldtvands højtryksrenser imponerer med fremragende mobilitet og er velegnet til både lodret og vandret drift.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
MobilIntegreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet. Separat parkerings- og transportposition. Kan anvendes lodret og vandret. Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet. Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Indbygget slangetromle med 15 m højtryksslange. Giver stor arbejdsradius og nem opbevaring (CX modellerne).
Mobil
Fleksibel
Tilbehørsopbevaring
Kvalitet
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|480
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|200 / 20
|Tilsluttet effekt (kW)
|3
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|27
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|27,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|30,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Rotor jet
Udstyr
- Slangeoprul.
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Knap til styring af tryk