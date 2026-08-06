Højtryksrenser HD 6/13 C Plus
Praktisk, mobil og alsidig: koldtvandsrenseren HD 6/13 C Plus til vertikal og horisontal brug. Med opbevaringsløsninger til tilbehør, cylinderhoved i messing og automatisk trykudligning.
Den kompakte, lette og alsidige koldtvandsrenser HD 6/13 C Plus imponerer med suveræn mobilitet og er velegnet til både vertikal og horisontal brug. Maskinen er udstyret med smarte opbevaringsløsninger til tilbehør og har et cylinderhoved i messing og automatisk trykudligning, som sikrer en lang levetid. Den imponerer desuden med nyskabelser, der giver en langt bedre arbejdskomfort for brugeren ved at gøre arbejdet mindre anstrengende og gøre opsætning og nedmontering af maskinen mindre tidskrævende. EASY!Force-højtrykspistolen udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. En logisk og fornuftig universalløsning med fremragende rengøringsresultater, god brugerkomfort og en lang levetid.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
MobilIntegreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet. Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|590
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|130 / 13
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|190 / 19
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,9
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|28,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|31,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Rotor jet
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Knap til styring af tryk