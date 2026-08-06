Den kompakte, lette og alsidige koldtvandsrenser HD 6/13 C Plus imponerer med suveræn mobilitet og er velegnet til både vertikal og horisontal brug. Maskinen er udstyret med smarte opbevaringsløsninger til tilbehør og har et cylinderhoved i messing og automatisk trykudligning, som sikrer en lang levetid. Den imponerer desuden med nyskabelser, der giver en langt bedre arbejdskomfort for brugeren ved at gøre arbejdet mindre anstrengende og gøre opsætning og nedmontering af maskinen mindre tidskrævende. EASY!Force-højtrykspistolen udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. En logisk og fornuftig universalløsning med fremragende rengøringsresultater, god brugerkomfort og en lang levetid.