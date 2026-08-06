Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic
Denne kompakte, lette og alsidige koldvandsrenser imponerer med sin fremragende mobilitet.
Denne kompakte, lette og alsidige koldvandsrenser imponerer med sin fremragende mobilitet. Den har lang levetid takket være messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning. Stort tilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartiker. Pressure Relief som beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Overfladerenser medfølger
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
MobilIntegreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet. Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|590
|Tilløbstemperatur (°C)
|Op til 60
|Driftstryk (bar/MPa)
|130 / 13
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|190 / 19
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,9
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|28,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|31,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Rotor jet
- Overfladerenser: FR Clássico
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Knap til styring af tryk