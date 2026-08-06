Denne kompakte, lette og alsidige koldvandsrenser imponerer med sin fremragende mobilitet. Den har lang levetid takket være messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning. Stort tilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartiker. Pressure Relief som beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Overfladerenser medfølger