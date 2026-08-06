Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic

Denne kompakte, lette og alsidige koldvandsrenser imponerer med sin fremragende mobilitet.

Denne kompakte, lette og alsidige koldvandsrenser imponerer med sin fremragende mobilitet. Den har lang levetid takket være messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning. Stort tilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartiker. Pressure Relief som beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Overfladerenser medfølger

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic: Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic: Mobil
Mobil
Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion
Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic: Fleksibel
Fleksibel
Kan anvendes lodret og vandret. Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet. Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
  • Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
  • Kvalitets cylinderhoved af messing.
  • Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
  • Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
  • Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
  • Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 590
Tilløbstemperatur (°C) Op til 60
Driftstryk (bar/MPa) 130 / 13
Maksimalt tryk (bar/MPa) 190 / 19
Tilsluttet effekt (kW) 2,9
Strømkabel (m) 5
Dysestørrelse (mm) 38
Vandindløb 3/4″
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 28,4
Vægt inkl. emballage (kg) 31,6
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force
  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
  • Sprøjtelanse: 840 mm
  • Rotor jet
  • Overfladerenser: FR Clássico

Udstyr

  • Rengøringsmiddel funktion: Sug
  • Knap til styring af tryk
Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic
Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic
Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic
Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic
Højtryksrenser HD 6/13 C Plus + FR Classic
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