Højtryksrenser HD 6/13 CX Plus
Praktisk, mobil og alsidig: koldtvandsrenseren HD 6/13 CX Plus til vertikal og horisontal brug. Med opbevaringsplads til tilbehør, cylinderhoved i messing og automatisk trykudligning.
Den kompakte, lette og alsidige koldtvandsrenser HD 6/13 CX Plus er utroligt mobil og kan anvendes både vertikalt og horisontalt. Maskinen er udstyret med smarte opbevaringsløsninger til tilbehør, og cylinderhovedet i messing og den automatiske trykudligning sikrer en lang levetid. Samtidig imponerer den med innovative nyheder, som gør den mere behagelig for brugeren over længere tid ved at sikre ubesværet betjening og tidsbesparende opsætning og nedmontering. EASY!Force-højtrykspistolen udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Med andre ord en omfattende udstyrspakke, som giver fremragende rengøringsresultater, er praktisk at anvende og har en lang levetid.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
MobilIntegreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet. Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Indbygget slangetromle med 15 m højtryksslange. Giver stor arbejdsradius og nem opbevaring (CX modellerne).
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|590
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|130 / 13
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|190 / 19
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,9
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|28,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|31,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Rotor jet
Udstyr
- Slangeoprul.
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Knap til styring af tryk