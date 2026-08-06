Ideel til universel brug i byggebranchen og andre industrielle anvendelser: Vores alsidige HD 9/100-4 Cage Classic højtryksrenser fra UHP-kompaktkassen. I hjertet af maskinen er en ekstremt stærk industriel højtrykspumpe af WOMA med høj effektivitet. Udstyret med en bypass-trigger pistol har HD 9/100-4 et arbejdstryk på 1000 bar og en gennemstrømningshastighed på 900 l vand pr. time, hvorved selv det mest stædige snavs hurtigt og pålideligt fjernes.