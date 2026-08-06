Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic
HD 9/100-4 Cage Classic højtryksrenseren skiller sig ud, takket være et arbejdstryk på 1000 bar, en gennemløbsrate på 900 l/t og en bypass-triggerpistol. Fjerner selv ekstremt stædigt snavs.
Ideel til universel brug i byggebranchen og andre industrielle anvendelser: Vores alsidige HD 9/100-4 Cage Classic højtryksrenser fra UHP-kompaktkassen. I hjertet af maskinen er en ekstremt stærk industriel højtrykspumpe af WOMA med høj effektivitet. Udstyret med en bypass-trigger pistol har HD 9/100-4 et arbejdstryk på 1000 bar og en gennemstrømningshastighed på 900 l vand pr. time, hvorved selv det mest stædige snavs hurtigt og pålideligt fjernes.
Funktioner og fordele
Kraftfuld industriel højtrykspumpePressestempel fremstillet af karbid for en længere levetid. Vedligeholdelsesfrit design, der gør det nemt at udskifte slidte reservedele, som f.eks. ventiler, forseglinger og pressestempler. Centralt ventildesigngiver en høj volumetrisk effektivitet.
Brugervenlig WOMA-triggerpistolErgonomisk håndtag og let design gør betjeningen enkel. Reduceret trigger-kraft til ubesværet arbejde.
Holdbart og robustLave drifts- og serviceomkostninger. Forhindrer enhver pludselig rekyl for brugeren, da trykket er opbygget langsomt, når du trækker udløseren.
Enestående mobilitet
- Store hjul samt et optimalt tyngdepunkt sikrer en høj grad af mobilitet til maskinen - på trods af størrelsen.
- En praktisk kranekrog giver nem transport, også over hårdt terræn.
Specifikationer
Teknisk data
|Driftstryk (bar/MPa)
|1000 / 100
|Pumpehastighed (l/h)
|980
|Tilløbstemperatur (°C)
|45
|Benzin
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|35
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|380 - 415
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpetype
|Krumtapaksel
|Vægt uden tilbehør (kg)
|378
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|392
|Vægt inkl. emballage (kg)
|395,5
|Mål (L x B x H) ( )
|1395 x 789 x 1088
Scope of supply
- Pistolhåndtag: UHP triggerpistol
- Strålerør af rustfrit stål: 750 mm
- Fladstråledyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 20 m
- Sikkerhedsventil
- Driftstimetæller
Videoer
Anvendelsesområder
- Byggeri
- Industri
- Transport