Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic

HD 9/100-4 Cage Classic højtryksrenseren skiller sig ud, takket være et arbejdstryk på 1000 bar, en gennemløbsrate på 900 l/t og en bypass-triggerpistol. Fjerner selv ekstremt stædigt snavs.

Ideel til universel brug i byggebranchen og andre industrielle anvendelser: Vores alsidige HD 9/100-4 Cage Classic højtryksrenser fra UHP-kompaktkassen. I hjertet af maskinen er en ekstremt stærk industriel højtrykspumpe af WOMA med høj effektivitet. Udstyret med en bypass-trigger pistol har HD 9/100-4 et arbejdstryk på 1000 bar og en gennemstrømningshastighed på 900 l vand pr. time, hvorved selv det mest stædige snavs hurtigt og pålideligt fjernes.

Funktioner og fordele
Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic: Kraftfuld industriel højtrykspumpe
Kraftfuld industriel højtrykspumpe
Pressestempel fremstillet af karbid for en længere levetid. Vedligeholdelsesfrit design, der gør det nemt at udskifte slidte reservedele, som f.eks. ventiler, forseglinger og pressestempler. Centralt ventildesigngiver en høj volumetrisk effektivitet.
Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic: Brugervenlig WOMA-triggerpistol
Brugervenlig WOMA-triggerpistol
Ergonomisk håndtag og let design gør betjeningen enkel. Reduceret trigger-kraft til ubesværet arbejde.
Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic: Holdbart og robust
Holdbart og robust
Lave drifts- og serviceomkostninger. Forhindrer enhver pludselig rekyl for brugeren, da trykket er opbygget langsomt, når du trækker udløseren.
Enestående mobilitet
  • Store hjul samt et optimalt tyngdepunkt sikrer en høj grad af mobilitet til maskinen - på trods af størrelsen.
  • En praktisk kranekrog giver nem transport, også over hårdt terræn.
Specifikationer

Teknisk data

Driftstryk (bar/MPa) 1000 / 100
Pumpehastighed (l/h) 980
Tilløbstemperatur (°C) 45
Benzin Elektrisk
Motoreffekt (kW) 35
Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 380 - 415
Frekvens (Hz) 50
Pumpetype Krumtapaksel
Vægt uden tilbehør (kg) 378
Vægt (med tilbehør) (kg) 392
Vægt inkl. emballage (kg) 395,5
Mål (L x B x H) ( ) 1395 x 789 x 1088

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: UHP triggerpistol
  • Strålerør af rustfrit stål: 750 mm
  • Fladstråledyse

Udstyr

  • Højtryksslangens længde: 20 m
  • Sikkerhedsventil
  • Driftstimetæller
Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic
Videoer
Anvendelsesområder
  • Byggeri
  • Industri
  • Transport
Tilbehør